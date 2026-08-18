Η σχέση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη με τον μικρό Πάρη φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα όμορφο δεσμό, κάτι που δεν κρύβει πλέον η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, αποκαλύπτοντας μέσα από λίγες λέξεις πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να βλέπει τον σύντροφό της να είναι κοντά στον γιο της.

Μετά την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη από το ταξίδι στις εξωτικές Μαλδίβες, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που ξεχώρισε.

Στο στιγμιότυπο, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης κρατά τον Πάρη στους ώμους του, καθώς οι δυο τους περπατούν μέσα σε ένα καταπράσινο, τροπικό τοπίο. Μια απλή καθημερινή στιγμή, η οποία όμως φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ιωάννα Τούνη.

«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!», έγραψε χαρακτηριστικά η ίδια στη λεζάντα της φωτογραφίας, εκφράζοντας με τον πιο τρυφερό τρόπο τα συναισθήματά της.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση δείχνει, παράλληλα, πόσο έχει έρθει πιο κοντά ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης με τον γιο της αγαπημένης του. Οι κοινές στιγμές και οι οικογενειακές εξορμήσεις φαίνεται πως έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση ανάμεσα στους δυο τους.

Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Η σχέση τους

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είναι μαζί περίπου ενάμιση χρόνο, με τη σχέση τους να ξεκινά στις 3 Φεβρουαρίου 2025. Το ζευγάρι, αν και στην αρχή επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σταδιακά έγινε πιο εξωστρεφές.

Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο, με αφορμή την πρώτη τους επέτειο, ο επιχειρηματίας είχε κάνει μια ιδιαίτερα ρομαντική κίνηση, προσφέροντας στην Ιωάννα 365 τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ημέρα που είχαν περάσει μαζί.

Το τελευταίο διάστημα, οι κοινές εμφανίσεις και τα ταξίδια τους έχουν πληθύνει, με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη να αποτελεί πλέον σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας της Ιωάννας Τούνη και του Πάρη.