Η κορυφαία διατροφή για απώλεια βάρους κατά την εμμηνόπαυση

Ποια ειναι η «διατροφή για την υγεία του πλανήτη» που συνιστούν οι ειδικοί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 14:41 Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
18.08.26 , 14:41 Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
18.08.26 , 14:21 Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
18.08.26 , 13:34 Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
18.08.26 , 13:25 Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
18.08.26 , 13:23 Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
18.08.26 , 13:10 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δικό του ελληνικό καλοκαίρι
18.08.26 , 12:56 Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
18.08.26 , 12:45 «Έφυγε» από τη ζωή στα 69 του ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
18.08.26 , 12:14 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 12:00 Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;
18.08.26 , 12:00 Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς
18.08.26 , 11:56 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 11:36 Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
18.08.26 , 11:22 Καλοκαιρινό roadtrip στη μαγική Ηπειρωτική Ριβιέρα με θέα το Ιόνιο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
Τρόφιμα: Ποια χημική ουσία συνδέεται με την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Fitness
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Τα τελευταία χρόνια η εμμηνόπαυση εμφανίζεται σε ηλικίες κάτω των 40 ετών - Που οφείλεται η προωρότητα; / Βίντεο: Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατά την εμμηνόπαυση, οι εξάψεις και οι διακυμάνσεις της διάθεσης μπορεί να «κλέβουν» την παράσταση, όμως αποτελούν μόνο ένα μέρος της γενικής εικόνας.

Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;

Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 70% των γυναικών αυξάνουν το βάρος τους κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, με τη ζυγαριά να ανεβαίνει κατά μέσο όρο περίπου 1 κιλό το χρόνο, ξεκινώντας από τα μέσα της δεκαετίας των 40.

Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 70% των γυναικών αυξάνουν το βάρος τους κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Ποια διατροφή πρέπει να ακολουθείτε / Φωτογραφία: Unsplash.com

Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 70% των γυναικών αυξάνουν το βάρος τους κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Ποια διατροφή πρέπει να ακολουθείτε / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ωστόσο, μια νέα, εκτεταμένη μελέτη υποδηλώνει ότι αυτή η τάση μπορεί να μην είναι αναπόφευκτη, εντοπίζοντας συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη της αύξησης βάρους και της παχυσαρκίας σε γυναίκες μέσης και προχωρημένης ηλικίας. Και το πιο σημαντικό; Δε χρειάζεται καν να εγκαταλείψουν τους υδατάνθρακες. «Η μεταβολική αλλαγή κατά την εμμηνόπαυση είναι πραγματική και πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη αλληλεπίδραση που σχετίζεται με τις ορμόνες», δήλωσε στην εφημερίδα The Post, η δρ Στέφανι ΜακΝάλι, ιατρική διευθύντρια του Ινστιτούτου Υγείας των Γυναικών Northwell Katz, η οποία δε συμμετείχε στη μελέτη.

Όπως εξήγησε: «Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, τα οιστρογόνα και άλλες ορμόνες που συμβάλλουν στη ρύθμιση του αισθήματος κορεσμού μειώνονται, αποδυναμώνοντας τους φυσικούς μηχανισμούς ελέγχου της όρεξης του οργανισμού. Ταυτόχρονα, οι ορμόνες που διεγείρουν την πείνα, όπως η γκρελίνη, τείνουν να αυξάνονται, μαζί με την κορτιζόλη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει έντονη επιθυμία για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη».

Αν και αυτές οι φυσιολογικές αλλαγές μπορεί να δυσκολεύουν τις γυναίκες στην περι-εμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση να διατηρήσουν ή να χάσουν βάρος, η McNally ανέφερε ότι η μελέτη υπογραμμίζει ένα βασικό συμπέρασμα: «Αυτό που τρως έχει πραγματικά σημασία».

Στη μελέτη, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ παρακολούθησαν σχεδόν 40.000 γυναίκες κατά τη διάρκεια των 12 ετών που περιβάλλουν τη μετάβασή τους στην εμμηνόπαυση, αναλύοντας πώς η διατροφή και οι διατροφικές τους συνήθειες επηρέαζαν τις διακυμάνσεις του βάρους.

Τρόφιμα: Ποια χημική ουσία συνδέεται με την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια

Χάρβαρντ: Οι δίαιτες που συμβάλλουν στην απώλεια κιλών, καθώς και στη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους κατά την εμμηνόπαυση

Οι διατροφικές συνήθειες των γυναικών ομαδοποιήθηκαν σε 11 διαφορετικούς τρόπους διατροφής, με δύο από αυτούς να αναδεικνύονται ως οι πιο αποτελεσματικοί στον περιορισμό της αύξησης βάρους.

Το διατροφικό πρόγραμμα που φάνηκε να είναι το πιο αποτελεσματικό στην πρόληψη της παχυσαρκίας κατά την εμμηνόπαυση είναι αυτό που οι ερευνητές του Χάρβαρντ έχουν ονομάσει στο παρελθόν «διατροφή για την υγεία του πλανήτη».

Το διατροφικό πρόγραμμα που φάνηκε να είναι το πιο αποτελεσματικό στην πρόληψη της παχυσαρκίας κατά την εμμηνόπαυση, είναι αυτό που οι ερευνητές του Χάρβαρντ έχουν ονομάσει στο παρελθόν «διατροφή για την υγεία του πλανήτη» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το διατροφικό πρόγραμμα που φάνηκε να είναι το πιο αποτελεσματικό στην πρόληψη της παχυσαρκίας κατά την εμμηνόπαυση, είναι αυτό που οι ερευνητές του Χάρβαρντ έχουν ονομάσει στο παρελθόν «διατροφή για την υγεία του πλανήτη» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αυτό το διατροφικό πρότυπο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φυτικά τρόφιμα, δίνοντας έμφαση στα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φρούτα, τα λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς και τα όσπρια, ενώ περιορίζει το κόκκινο κρέας, την προστιθέμενη ζάχαρη και τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα.

Σε προηγούμενη έρευνα, επιστήμονες του Χάρβαρντ διαπίστωσαν ότι η τήρηση αυτής της διατροφής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης των κύριων αιτιών θανάτου, όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις και οι πνευμονικές παθήσεις.

Φαίνεται επίσης να ωφελεί τον πλανήτη, ένας παράγοντας που συνέβαλε στην επιλογή του ονόματός της.

Όσον αφορά στην ελαχιστοποίηση της αύξησης βάρους από έτος σε έτος κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, η λεγόμενη δίαιτα χαμηλής ινσουλίνης κατέλαβε την πρώτη θέση.

Αυτός ο τρόπος διατροφής εστιάζει σε τρόφιμα που βοηθούν στην αποφυγή απότομων αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα και της ινσουλίνης, της κύριας ορμόνης του οργανισμού που ευθύνεται για την αποθήκευση λίπους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει να δίνεται προτεραιότητα σε υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες, υγιεινά λίπη και άπαχες πρωτεΐνες, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα επεξεργασμένα δημητριακά και τα ζαχαρούχα τρόφιμα.

Πεπόνι: Η διατροφική του αξία - Πόσες θερμίδες έχει

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τις δημοφιλείς δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων, διαπίστωσαν ότι δεν έδιναν όλες οι προσεγγίσεις τα ίδια αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, ενώ μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες και υγιεινά λίπη συνδέθηκε με μικρότερη αύξηση βάρους, ένα πρόγραμμα διατροφής χαμηλών υδατανθράκων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζωικά λίπη και πρωτεΐνες συσχετίστηκε με το αντίθετο αποτέλεσμα.

«Δεν έχει να κάνει με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, έχει να κάνει με το ποια τρόφιμα αντικαθιστάς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας βελτίωσης της υγείας», δήλωσε η McNally.

«Πραγματικά, τα φυτικά τρόφιμα, όπως τα όσπρια, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά ολικής αλέσεως, είναι αυτά που θα βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της μεταβολικής υγείας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου για τις γυναίκες. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε την ενέργειά μας».

«Η επιλογή διατροφικών συνηθειών που ενσωματώνουν μεγαλύτερη αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως τα τρόφιμα που περιγράψαμε, θα αποτελέσει στην πραγματικότητα τον βασικό παράγοντα που θα βοηθήσει στη διατήρηση του βάρους, στην απώλεια βάρους και στην αποφυγή της παχυσαρκίας», δήλωσε ο McNally.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
 |
ΔΙΑΙΤΑ
 |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
 |
ΧΑΡΒΑΡΝΤ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
 |
ΚΙΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hangover από Καύσωνα
Fitness
«Hangover από καύσωνα»: γιατί νιώθουμε εξαντλημένοι ακόμη και μετά τη ζέστη
Βαθιά ανάσα για ηρεμία
Fitness
Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου
Απολέπιση Προσώπου
Fitness
Απολέπιση Προσώπου: Μυστικά και συμβουλές για τις καλοκαιρινές διακοπές
Βελτίωσε Τη Φυσική Σου Κατάσταση Διασκεδάζοντας
Fitness
Πώς να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση διασκεδάζοντας
Φυτικές ίνες και διακοπές
Fitness
Φυτικές ίνες: Πώς θα τις εντάξεις στη διατροφή σου φέτος το καλοκαίρι
Τα σνακ που θα σου φτιάξουν τη διάθεση
Fitness
Aυτά είναι τα πιο υγιεινά και νόστιμα σνακ που βελτιώνουν τη διάθεση
Προστασία του δέρματος
Fitness
Φροντίστε και προστατέψτε το δέρμα σας από τον ήλιο, στις διακοπές
Tι Πρέπει Να Προσέχεις Αν Κάνεις Γυμναστική Το Καλοκαίρι
Fitness
Σου αρέσει να γυμνάζεσαι το καλοκαίρι; Αυτά πρέπει να προσέχεις
Γυμναστική για τόνωση πριν την παραλία! Full body workout!
Fitness
Γυμναστική για τόνωση πριν την παραλία! Full body workout!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top