Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δικό του ελληνικό καλοκαίρι

Έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο NBA και για τη μεγάλη πρόκληση που ακούει στο όνομα Miami Heat, είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Έλληνας διεθνής ετοιμάζεται να ενταχθεί στο training camp της ομάδας της Φλόριντα και να τα δώσει όλα για να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Τα καλοκαίρια όμως, τα αφιερώνει πάντα στην Ελλάδα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος βρέθηκε στο χώρα μας και πέρασε ανέμελες στιγμές, μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια και τα 4 παιδιά τους.

Παρέα με τον Λίαμ-Τσαρλς, τον Μάβερικ, την Εύα-Μπρουκ και την Άρια-Κάπρι, το ζευγάρι γύρισε πολλές περιοχές της Ελλάδας και επισκέφτηκε μία σειρά από μνημεία ξαι αξιοθέατα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μάλιστα δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές.

«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τη σύζυγο του, Μαράια και τα τέσσερα παιδιά τους / Φωτογραφία Instagram

Τον χειμώνα που μας έρχεται, ο Γιάννης θα βρίσκεται στο Μαϊάμι, αλλά ένα είναι σίγουρο. Ότι θα μας γεμίζει υπερηφάνεια με τα κατορθώματα του στο ΝΒΑ, και φυσικά θα είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο κάλεσμα της Εθνικής μας, το καλοκαίρι του 2027 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα..