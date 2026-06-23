Βόμβα στο NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

Τέλος εποχής στο Μιλγουόκι για τον «Greek Freak» μετά από 13 χρόνια

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Ένα από τα μεγαλύτερα trades στην ιστορία του NBA είναι πλέον γεγονός. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς έπειτα από 13 σεζόν και συνεχίζει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, σε μια συμφωνία που αλλάζει τις ισορροπίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

 

 

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που φέρεται να έδειξαν και άλλες ομάδες, με τους Μπόστον Σέλτικς να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, οι Χιτ κατάφεραν να ολοκληρώσουν το deal και να αποκτήσουν τον «Greek Freak», μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το αντάλλαγμα που πήραν οι Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς έλαβαν ένα σημαντικό πακέτο ανταλλαγμάτων για να παραχωρήσουν τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας τους. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρονια στους Μπακς πηγαίνει στους Μαϊάμι Χιτ - AP Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρονια στους Μπακς πηγαίνει στους Μαϊάμι Χιτ - AP Images

Συγκεκριμένα, στο Ουισκόνσιν μετακομίζουν οι Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ Τζούνιορ και Κασπάρας Γιακουτσιόνις, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνονται και τρεις επιλογές πρώτου γύρου σε ντραφτ, ένα pick swap και μία επιλογή δεύτερου γύρου.

Η συμφωνία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης και δεν αποκλείεται να προστεθεί και τρίτη ομάδα μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή της στις 6 Ιουλίου.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε αποκλειστικά με τη φανέλα των Μπακς από το 2013 μέχρι σήμερα, γράφοντας ιστορία στον οργανισμό και στο NBA.

To trade του «Greek Freak» αλλάζει τις ισορροπίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο - AP Images

To trade του «Greek Freak» αλλάζει τις ισορροπίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο - AP Images

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του στο Μιλγουόκι ήρθε το 2021, όταν οδήγησε τα «Ελάφια» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, χαρίζοντας στην πόλη τον πρώτο τίτλο μετά από 50 χρόνια αναμονής.

Παρότι ο ίδιος είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να παραμείνει στους Μπακς, είχε τονίσει επίσης ότι βασικός του στόχος είναι η διεκδίκηση περισσότερων πρωταθλημάτων, κάτι που φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για τη μετακίνησή του.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε εκφράσει την επιθυμία να μείνει στο Μιλγούοκι, αλλά και να αγωνιστεί και για άλλα πρωταθλήματα - AP Images

O Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε εκφράσει την επιθυμία να μείνει στο Μιλγούοκι, αλλά και να αγωνιστεί και για άλλα πρωταθλήματα - AP Images

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστό το trade, ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε αναρτήσει ένα λιτό αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα στα social media:

 

 

«ΘΕΕ, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διάρκεια».

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα ασύλληπτα ρεκόρ του στο Μιλγουόκι

Ο Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μπακς ως ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού σε πολλές βασικές στατιστικές κατηγορίες.

Είναι πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, συμμετοχές, λεπτά συμμετοχής, μπλοκ, αμυντικά και επιθετικά ριμπάουντ, εύστοχες και εκτελεσμένες βολές, εύστοχα σουτ και triple-doubles, ενώ βρίσκεται δεύτερος στα κλεψίματα.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενδιαφέρονταν και άλλες ομάδες, αλλά επικράτησαν οι Χιτ - AP Images

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενδιαφέρονταν και άλλες ομάδες, αλλά επικράτησαν οι Χιτ - AP Images

Σε 895 αγώνες κανονικής περιόδου με τη φανέλα των Μπακς είχε κατά μέσο όρο 24,1 πόντους, 9,9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ ανά παιχνίδι.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ χτίζουν ξανά ομάδα πρωταθλητισμού

Οι Μαϊάμι Χιτ προέρχονται από μία απογοητευτική σεζόν, καθώς ολοκλήρωσαν την περσινή χρονιά με ρεκόρ 43-39 και έμειναν εκτός playoffs για πρώτη φορά από τη σεζόν 2018-19.

Με τον Έρικ Σπόελστρα στον πάγκο και τον θρυλικό Πατ Ράιλι στη διοίκηση, η ομάδα της Φλόριντα επιχειρεί ένα δυναμικό restart με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του NBA.

Στο Μαϊάμι, ο Αντετοκούνμπο θα συναντήσει μεταξύ άλλων τον Μπαμ Αντεμπάγιο, τον Νίκολα Γιόβιτς, τον Πέλε Λάρσον και τον Ντάβιον Μίτσελ, ενώ οι Χιτ αναμένεται να προχωρήσουν και σε επιπλέον κινήσεις για να πλαισιώσουν τον δύο φορές MVP του NBA.

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