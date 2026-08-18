Πυρκαγιά ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο ημιορεινό χωριό Κόμιτο του δήμου Καρύστου στην Εύβοια.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα, καθώς και τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Όλη η Εύβοια είναι σήμερα σε επίπεδο κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιών, βάσει του καθημερινού χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Πολιτική Προστασία.

Περισσότερα σε λίγο...

