Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο

Εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο ημιορεινό χωριό Κόμιτο

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα/ βίντεο ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο χωριό Κόμιτο, δήμος Καρύστου, Εύβοια.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 29 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Η Εύβοια είναι σε επίπεδο κινδύνου 3 για πυρκαγιές σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.
  • Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και θα υπάρξουν ενημερώσεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο ημιορεινό χωριό Κόμιτο του δήμου Καρύστου στην Εύβοια. 

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα, καθώς και τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Όλη η Εύβοια είναι σήμερα σε επίπεδο κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιών, βάσει του καθημερινού χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Πολιτική Προστασία. 

 

Περισσότερα σε λίγο...
 

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