Η αισθηματική περιπέτεια αμερικανικής και καναδικής συμπαραγωγής του 2018 με τίτλο «Έρωτας στη Σιβηρία- (Siberia)» είναι διαθέσιμη online στο star.gr/tv μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Δες εδώ την ταινία «Έρωτας στη Σιβηρία- (Siberia)» online

Η υπόθεση

Ο Λούκας, ένας Αμερικανός έμπορος διαμαντιών, ταξιδεύει μέχρι τη Ρωσία για να πουλήσει δώδεκα σπάνια μπλε διαμάντια, αμφιλεγόμενης προέλευσης. Καθώς η συμφωνία, που είχε κλείσει, αρχίζει να καταρρέει, ταξιδεύει στη Σιβηρία για να αναζητήσει τον Ρώσο συνεργάτη του, που έχει εξαφανιστεί.

Εκεί, γνωρίζει την Κάτια, μια Ρωσίδα ιδιοκτήτρια καφέ, την οποία και ερωτεύεται παράφορα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι θα βρεθεί σε μία θανατηφόρα ανταλλαγή πυρών μεταξύ του αγοραστή και της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πληροφοριών και θα έρθει αντιμέτωπο με ακραίες καταστάσεις...

Σκηνοθεσία: Μάθιου Ρος

Παίζουν: Κιάνου Ριβς, Άνα Ουλαρού, Βερόνικα Φέρες