Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς

Διαθέσιμη στο star.gr/tv έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς είναι διαθέσιμη online στο star.gr/tv μέχρι 15 Ιουλίου.
  • Η υπόθεση ακολουθεί τον Λούκας, έναν Αμερικανό έμπορο διαμαντιών που ταξιδεύει στη Ρωσία για να πουλήσει σπάνια μπλε διαμάντια.
  • Ο Λούκας ερωτεύεται την Κάτια, μια Ρωσίδα ιδιοκτήτρια καφέ, ενώ αντιμετωπίζει κινδύνους από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών.
  • Η ταινία είναι αμερικανικής και καναδικής συμπαραγωγής του 2018 και σκηνοθετείται από τον Μάθιου Ρος.

Η αισθηματική περιπέτεια αμερικανικής και καναδικής συμπαραγωγής του 2018 με τίτλο «Έρωτας στη Σιβηρία- (Siberia)» είναι διαθέσιμη online στο star.gr/tv μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου

Δες εδώ την ταινία «Έρωτας στη Σιβηρία- (Siberia)» online

Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς

Η υπόθεση 

Ο Λούκας, ένας Αμερικανός έμπορος διαμαντιών, ταξιδεύει μέχρι τη Ρωσία για να πουλήσει δώδεκα σπάνια μπλε διαμάντια, αμφιλεγόμενης προέλευσης. Καθώς η συμφωνία, που είχε κλείσει, αρχίζει να καταρρέει, ταξιδεύει στη Σιβηρία για να αναζητήσει τον Ρώσο συνεργάτη του, που έχει εξαφανιστεί.

Εκεί, γνωρίζει την Κάτια, μια Ρωσίδα ιδιοκτήτρια καφέ, την οποία και ερωτεύεται παράφορα.

Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς

Το ερωτευμένο ζευγάρι θα βρεθεί σε μία θανατηφόρα ανταλλαγή πυρών μεταξύ του αγοραστή και της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πληροφοριών και θα έρθει αντιμέτωπο με ακραίες καταστάσεις...

Σκηνοθεσία: Μάθιου Ρος
Παίζουν: Κιάνου Ριβς, Άνα Ουλαρού, Βερόνικα Φέρες

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