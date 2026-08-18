Χατζίδου: Η συγκινητική στιγμή με τον μπαμπά της: «Σαν μικρό παιδί»

Η ξεχωριστή στιγμή με τον πατέρα της που θα θυμάται για πάντα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 14:41 Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
18.08.26 , 14:41 Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
18.08.26 , 14:21 Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
18.08.26 , 13:34 Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
18.08.26 , 13:25 Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
18.08.26 , 13:23 Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
18.08.26 , 13:10 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δικό του ελληνικό καλοκαίρι
18.08.26 , 12:56 Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
18.08.26 , 12:45 «Έφυγε» από τη ζωή στα 69 του ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
18.08.26 , 12:14 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 12:00 Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;
18.08.26 , 12:00 Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς
18.08.26 , 11:56 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 11:36 Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
18.08.26 , 11:22 Καλοκαιρινό roadtrip στη μαγική Ηπειρωτική Ριβιέρα με θέα το Ιόνιο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
Τρόφιμα: Ποια χημική ουσία συνδέεται με την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μια βουτιά του μπαμπά της έγινε η πιο όμορφη οικογενειακή ανάμνηση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον μπαμπά της να βουτά στη θάλασσα και να απολαμβάνει ξανά μια ανέμελη καλοκαιρινή στιγμή, η Ελένη Χατζίδου έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της οικογενειακής της απόδρασης στη Χαλκιδική.

Ελένη Χατζίδου: Ο μπαμπάς της βούτηξε στη θάλασσα μετά από χρόνια – Η συγκίνησή της

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στα καταγάλανα νερά της Χαλκιδικής μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, την κόρη τους, Μελίτα, αλλά και τους γονείς της. Η οικογενειακή βόλτα με το ιστιοπλοϊκό εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή εμπειρία, κυρίως για τον πατέρα της, ο οποίος είχε να απολαύσει μια τέτοια στιγμή εδώ και πολλά χρόνια.

Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers

Όπως αποκάλυψε η Ελένη μέσα από την ανάρτησή της, ο μπαμπάς της τής είχε πει πως είχε να δει τον βυθό της θάλασσας από το Γυμνάσιο. Έτσι, όταν τον είδε να βουτά και πάλι στο νερό, η συγκίνησή της ήταν μεγάλη.

«Φανταστείτε λοιπόν πώς ένιωσα όταν τον είδα σήμερα να βουτάει στη θάλασσα σαν μικρό παιδί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ελένη Χατζίδου: Φωτογραφίες από το υπέροχο καλοκαίρι με την οικογένειά της

Ελένη Χατζίδου: Ο μπαμπάς της βούτηξε στη θάλασσα μετά από χρόνια – Η συγκίνησή της

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, εξηγώντας πως για κάποιους μια βόλτα με ιστιοπλοϊκό μπορεί να μοιάζει κάτι απλό, για τους γονείς της όμως είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία.

«Για κάποιους μπορεί να φαίνεται κάτι απλό… Για τους γονείς μου όμως, που όσο μεγαλώνουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητά τους γίνονται πιο δύσκολα, μια κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό έμοιαζε σχεδόν με μακρινό όνειρο», ανέφερε.

Ελένη Χατζίδου: Ο μπαμπάς της βούτηξε στη θάλασσα μετά από χρόνια – Η συγκίνησή της

Η ημέρα στη θάλασσα έγινε έτσι μια ακόμη πολύτιμη οικογενειακή ανάμνηση για την Ελένη Χατζίδου, η οποία δεν κρύβει πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να δημιουργεί όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά.

Ελένη Χατζίδου: Ο μπαμπάς της βούτηξε στη θάλασσα μετά από χρόνια – Η συγκίνησή της

«Τελικά, αυτές είναι οι στιγμές που μένουν. Περάσαμε υπέροχα και βάλαμε άλλη μία πανέμορφη οικογενειακή ανάμνηση στη συλλογή μας. Και όσο μπορούμε να τις δημιουργούμε, θα το κάνουμε», κατέληξε.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζένη Θεωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Τάσος Χαλκιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου - Ζωή Λάσκαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
Ανδρομάχη
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη: Ποζάρει με γεωμετρικό μπικίνι πάνω σε σκάφος
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημήτρης Σταρόβας
Celebrities & Gossip Νεα
Σταρόβας: Η ανάβαση στη Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στα 63 του
Μαίρη Συνατσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top