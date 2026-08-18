Με τον μπαμπά της να βουτά στη θάλασσα και να απολαμβάνει ξανά μια ανέμελη καλοκαιρινή στιγμή, η Ελένη Χατζίδου έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της οικογενειακής της απόδρασης στη Χαλκιδική.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στα καταγάλανα νερά της Χαλκιδικής μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, την κόρη τους, Μελίτα, αλλά και τους γονείς της. Η οικογενειακή βόλτα με το ιστιοπλοϊκό εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή εμπειρία, κυρίως για τον πατέρα της, ο οποίος είχε να απολαύσει μια τέτοια στιγμή εδώ και πολλά χρόνια.

Όπως αποκάλυψε η Ελένη μέσα από την ανάρτησή της, ο μπαμπάς της τής είχε πει πως είχε να δει τον βυθό της θάλασσας από το Γυμνάσιο. Έτσι, όταν τον είδε να βουτά και πάλι στο νερό, η συγκίνησή της ήταν μεγάλη.

«Φανταστείτε λοιπόν πώς ένιωσα όταν τον είδα σήμερα να βουτάει στη θάλασσα σαν μικρό παιδί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, εξηγώντας πως για κάποιους μια βόλτα με ιστιοπλοϊκό μπορεί να μοιάζει κάτι απλό, για τους γονείς της όμως είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία.

«Για κάποιους μπορεί να φαίνεται κάτι απλό… Για τους γονείς μου όμως, που όσο μεγαλώνουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητά τους γίνονται πιο δύσκολα, μια κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό έμοιαζε σχεδόν με μακρινό όνειρο», ανέφερε.

Η ημέρα στη θάλασσα έγινε έτσι μια ακόμη πολύτιμη οικογενειακή ανάμνηση για την Ελένη Χατζίδου, η οποία δεν κρύβει πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να δημιουργεί όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά.

«Τελικά, αυτές είναι οι στιγμές που μένουν. Περάσαμε υπέροχα και βάλαμε άλλη μία πανέμορφη οικογενειακή ανάμνηση στη συλλογή μας. Και όσο μπορούμε να τις δημιουργούμε, θα το κάνουμε», κατέληξε.