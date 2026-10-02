Elis Lima Carneiro: Πέθανε στα 5 από προγηρία

Βραζιλία: Πέθανε στα 5 της η μικρή Elis που έπασχε από προγηρία

Η δίδυμη αδελφή της έχει διαγνωστεί με το ίδιο σύνδρομο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.26 , 14:16 Χάλι Μπέρι: O πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του γιου τους
02.10.26 , 14:11 1% CLUB: Με Σοφία Βογιατζάκη και Μελίνα Ασλανίδου η σημερινή πρεμιέρα
02.10.26 , 14:06 Επιστρέφει το «1% Club»: «Στο παιχνίδι οι γνώσεις δε σας χρειάζονται»
02.10.26 , 14:06 Silver Award για το Star.gr και το project Eurovision 2026!
02.10.26 , 14:00 Επιστροφή στο σχολείο: Δες τα snack που μπορείς να δώσεις στα παιδιά
02.10.26 , 13:41 Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας: Φόβοι για διαρροή αερίου
02.10.26 , 13:31 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
02.10.26 , 13:30 Cash or Trash: Έρχεται αντικείμενο με «σουξέ» και προκαλεί ίντριγκα
02.10.26 , 13:24 Βραζιλία: Πέθανε στα 5 της η μικρή Elis που έπασχε από προγηρία
02.10.26 , 13:23 Η pHformula επαναπροσδιορίζει το medical skincare
02.10.26 , 13:09 Έλλη Τρίγγου έδωσε spoiler για τη σειρά «Τα Φαντάσματα»
02.10.26 , 13:01 «Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο
02.10.26 , 13:00 Μαζωνάκης: Η τηλεοπτική εμφάνιση του Αλεξανδρή που ενόχλησε τη γιατρό
02.10.26 , 12:58 Μουτσινάς για LINGO: «Πρώτη φορά που κάνω παιχνίδι και είμαι τυχερός»
02.10.26 , 12:53 PEUGEOT E-208 GTi: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες - Τιμή
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας: Φόβοι για διαρροή αερίου
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Citroen: Τι κερδίζετε αν αγοράσετε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Βραζιλία: Πέθανε στα 5 της η μικρή Elis που έπασχε από προγηρία
Λαύριο: «Βγήκε στον δρόμο αιμορραγώντας και ούρλιαζε "βοήθεια"»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Elis Lima Carneiro: Πέθανε στα 5 από προγηρία
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 5χρονη Elis Lima Carneiro, που έπασχε από προγηρία, πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου στη Βραζιλία.
  • Η οικογένεια ανακοίνωσε την είδηση μέσω social media και η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στη Boa Vista.
  • Η Elis και η δίδυμη αδελφή της, Eloá, είχαν διαγνωστεί με το σπάνιο σύνδρομο Hutchinson-Gilford.
  • Ο αδελφός της δήλωσε ότι η Elis άγγιξε πολλούς ανθρώπους και άφησε σημαντική κληρονομιά.
  • Το σύνδρομο προκαλεί ταχεία γήρανση και η μέση ηλικία θανάτου είναι τα 14,5 χρόνια.

Η Elis Lima Carneiro, η 5χρονη Βραζιλιάνα που έγινε γνωστή στα social media μέσα από την καθημερινή της μάχη με το σύνδρομο Hutchinson-Gilford, γνωστό και ως προγηρία, έφυγε από τη ζωή στις 30 Σεπτεμβρίου.

Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω των social media. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε την χθες στη Boa Vista της πολιτείας Roraima, στη Βραζιλία.

Πέθανε ο Σάμι Μπάσο, o γηραιότερος ασθενής με το σύνδρομο «Benjamin Button»

Η οικογένεια μοιραζόταν εδώ και χρόνια στιγμές από τη ζωή της Elis και της δίδυμης αδελφής της, Eloá, συγκεντρώνοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους. Οι δύο αδελφές είχαν διαγνωστεί με το ίδιο εξαιρετικά σπάνιο σύνδρομο.

 

 

Σε μήνυμα για την κηδεία της Elis, η οικογένεια έγραψε:

«Όποιος επιθυμεί να αποχαιρετήσει την Elis, να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην οικογένειά μας ή να μας συνοδεύσει σε αυτή την τελευταία διαδρομή, θα είναι ευπρόσδεκτος. Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη που δείχνατε πάντα στη μικρή μας».

Από τη σπάνια ασθένεια των πρόωρων γηρατειών πέθανε 8χρονη στην Ουκρανία!

Ακολούθησε βίντεο από την κηδεία, με τη λεζάντα: «Ευχαριστούμε για όλα, Elis».

Η είδηση προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στους ακολούθους της οικογένειας, οι οποίοι έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

 

 

Ο αδελφός της, Guilherme Lago, μίλησε για την επίδραση που είχε η μικρή Elis σε όσους παρακολουθούσαν την ιστορία της.

Αυτός είναι ο αληθινός Μπέντζαμιν Μπάτον! 7χρονος ζει στο σώμα 70χρονου

«Άγγιξε πολλούς ανθρώπους, έδωσε ορατότητα στις σπάνιες ασθένειες και έδειξε ότι, ακόμη και σε μια τόσο σύντομη ζωή, είναι δυνατό να αφήσεις πίσω σου μια τεράστια ιστορία», δήλωσε στο g1.

«Μας δίδαξε δύναμη, θάρρος, αγάπη και τη σημασία του να εκτιμούμε τη ζωή κάθε μέρα. Είμαι βέβαιος ότι άφησε μια κληρονομιά πολύ μεγαλύτερη από όσο μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

 

 

Τι είναι το σύνδρομο Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS)

Το σύνδρομο Hutchinson - Gilford Progeria Syndrome (HGPS) είναι εξαιρετικά σπάνια γενετική πάθηση που προκαλεί ταχεία γήρανση κατά την παιδική ηλικία. Συνδέεται συνήθως με μετάλλαξη στο γονίδιο LMNA και τη συσσώρευση μιας μη φυσιολογικής πρωτεΐνης, της προγερίνης.

Τα παιδιά με HGPS γεννιούνται συνήθως χωρίς εμφανή προβλήματα. Τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται συχνά μέσα στα πρώτα ένα έως δύο χρόνια και μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, απώλεια μαλλιών, λεπτό και ρυτιδωμένο δέρμα, απώλεια υποδόριου λίπους και δυσκαμψία στις αρθρώσεις. Η νοημοσύνη συνήθως παραμένει φυσιολογική.

Η νόσος είναι θανατηφόρα και οι σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές αποτελούν συχνή αιτία θανάτου. Η Cleveland Clinic αναφέρει μέση ηλικία θανάτου τα 14,5 χρόνια, ενώ η πάθηση εκτιμάται ότι εμφανίζεται περίπου σε μία στις 4 εκατομμύρια γεννήσεις.

Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία. Ωστόσο, το lonafarnib (Zokinvy) έχει εγκριθεί από τον FDA για τη μείωση του κινδύνου θνητότητας σε ασθενείς με HGPS που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ έχει καταγραφεί παράταση της επιβίωσης σε μελέτες.

Η Eloá, η δίδυμη αδελφή της Elis, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η περίπτωση των δύο κοριτσιών είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον λόγω της εξαιρετικής σπανιότητας της συγκεκριμένης διάγνωσης σε δίδυμες αδελφές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 |
ΠΡΟΓΗΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρίστα Πάικ: Τους έδινε οδηγίες να βρουν φλέβα
Κοσμος
Κρίστα Πάικ: «Δοκιμάστε εδώ» – Τους έδινε οδηγίες για να βρουν φλέβες
Cornell 7: Ξανά έρευνα για τον φερόμενο ομαδικό βιασμό
Κοσμος
Πανεπιστήμιο Cornell: Θύελλα ξεσήκωσε η καταγγελία ομαδικού βιασμού
Γαλλία: 2000 Προσαγωγές Στις Μαθητικές Κινητοποιήσεις
Κοσμος
Γαλλία: Διευθυντής σχολείου περιχύθηκε με βενζίνη - πυρκαγιές σε 2 σχολεία
Νεογέννητο
Κοσμος
Ουαλία: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε ακτή - Έκκληση των αρχών στη μητέρα
Νέα Mέτρα ΕΕ Για Επιστροφές Μεταναστών – Τι Αλλάζει
Κοσμος
Νέα μέτρα της ΕΕ για τις επιστροφές μεταναστών – Τι αλλάζει
Κρίστα Πάικ: Ποια Είναι Η Θανατοποινίτισσα Που Επέζησε
Κοσμος
Κρίστα Πάικ: Ποια είναι η θανατοποινίτισσα που επέζησε από την εκτέλεση
Μπέρναμ: Το Ενδεχόμενο Επιστροφής Του Ην. Βασιλείου στην ΕΕ
Κοσμος
Μπέρναμ: Το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ
Κρίστα Πάικ: Απέτυχε η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση
Κοσμος
Θρίλερ με εκτέλεση στο Τενεσί: Επέζησε μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις
Flydubai: Πώς Αποτράπηκε Η Αεροπορική Τραγωδία
Κοσμος
Flydubai: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top