Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο

Θυελλώδεις άνεμοι ως κι 9 μποφόρ - Η πρόγνωση του καιρού

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Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
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Επιμέλεια STAR.GR
Καιρος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Πρώτη Δημοσίευση: 02.10.26, 12:09
Η πρόγνωση του καιρού από την Ματίνα Μπέρου - Δελτίο Ειδήσεων Star (02/10/226)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτο δελτίο καιρού σε ισχύ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, από 2 έως 4 Οκτωβρίου.
  • Προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Στην Κρήτη, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται από το απόγευμα της Παρασκευής και θα εξασθενήσουν το βράδυ του Σαββάτου.
  • Στα Δωδεκάνησα, οι βροχές θα είναι έντονες από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής.
  • Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των καταστροφών από προηγούμενη κακοκαιρία και της νέας επιδείνωσης.

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται από το απόγευμα σήμερα (2/10), κυρίως στα ορεινά του Ψηλορείτη, έως και την Κυριακή, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού των τελευταίων ημερών έχουν κορέσει το έδαφος, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών. Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα, ενώ πιο τοπικά σε Ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες.

Οι βοριάδες θα είναι θυελλώδεις, φτάνοντας τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή για την εποχή, ενώ βελτίωση αναμένεται από τη Δευτέρα.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού που βρίσκεται σε ισχύ για τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε περιοχές του νότιου Αιγαίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Ειδικότερα, από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας 

Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας 

Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, την ώρα που ο νομός μετρά τις πληγές του από το πρώτο σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Υπενθυμίζεται ότι αυτό άφησε πίσω του έναν νεκρό, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά.

Σήμερα, η προσοχή στρέφεται πλέον στη νέα επιδείνωση του καιρού. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια, οι δήμοι, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία παραμένουν επί ποδός, καθώς οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές καλούνται να αντιμετωπίσουν νέο κύμα βροχοπτώσεων.

 Τα νέα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, να διαρκέσουν έως την Κυριακή. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην προστασία των κατοίκων και στην αποφυγή μετακινήσεων σε σημεία όπου το οδικό δίκτυο έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς μια νέα έντονη βροχόπτωση μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται.

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