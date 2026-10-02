Όσα είπε ο Νίκος Μουτσινάς πριν την πρεμιέρα του LINGO, το Σάββατο 3/10 στις 18:25 στο Star/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

To LINGO, το πιο ανατρεπτικό, αγαπημένο και εθιστικό τηλεπαιχνίδι λέξεων επιστρέφει στο Star από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:25 και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πριν την πρεμιέρα του για τη φετινή σεζόν, ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για την εμπειρία του πρώτη φορά σε τηλεπαιχνίδι, αλλά και τη συνεργασία του με το Star.

«Είναι η πρώτη φορά που κάνω παιχνίδι και ήμουν τυχερός, γιατί ρε παιδί μου, μου έκατσε ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσα να το παίξω και με την παρέα μου. Θα έλεγα χειρότερα πράγματα στην παρέα μου, τους παίκτες τους σέβομαι και αντιλαμβάνομαι και όλο αυτό που παθαίνουν με τον χρόνο και την αγωνία. Γι' αυτό και κάθε φορά λέω δεν είναι το ίδιο, από το σπίτι τα βρίσκεις, εκεί στο πλατό είναι λίγο πιο δύσκολα. Είναι διασκεδαστικό, είναι ωραίο και για το μυαλό, στροφάρει λίγο το μυαλό. Είμαι πολύ χαρούμενος», είπε ο παρουσιαστής στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, που τον συνάντησε στα γυρίσματα του νέου trailer.

Για τη συνεργασία του με το Star ανέφερε πως «είναι πολύ ωραία» και πως «χρόνια το κυνηγούσαμε να συνεργαστούμε και

επιβεβαιώνεται αυτό που πιστεύω έτσι κι αλλιώς, ότι τα πράγματα γίνονται στην κατάλληλη στιγμή και στο timing, όχι συνήθως αυτό που πιστεύουμε εμείς, αλλά σε πιο συμπαντικό timing. Ήταν το the point».

Την επόμενη χρονιά, τα πράγματα θα είναι LINGO καλύτερα εύχομαι. Άμα δε χαρείς με τα πολύ απλά, δε θα σου έρθει εύκολα το μεγάλο για να χαρείς

Ο παρουσιαστής με το πηγαίο χιούμορ παραδέχτηκε πως κυνηγάει τη χαρά, ενώ αναφέρθηκε και στην τάση που έχουμε οι άνθρωποι να μένουμε στα αρνητικά ή τα στενάχωρα.

«Γενικά το κυνηγάω το αστείο μες τα χρόνια, με αυτά που κάνω εννοώ κυνηγάω το γέλιο, τη χαρά και το αστείο, γιατί η ενέργεια ανεβαίνει, γιατί έχουμε πάθει μια στεναχωρολαγνεία και λίγο έχει φάει ένα σκάλωμα και η τηλεόραση αλλά και ο κόσμος έχει συνηθίσει πια στο αρνητικό και στο μαύρο. Δεν καταλαβαίνει πόσο μπολιάζει τον εαυτό του. Είναι ωραίο να το γυρίσουμε αυτό, είναι μόνο υπέρ μας. Και σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ένα σενάριο λέμε τώρα ότι μπορείς να επηρεάσεις το παρακάτω σου, καλύτερα να κάνεις μία θετική σκέψη παρά να κάνεις μία αρνητική», είπε κλείνοντας.

Όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Τρία ζευγάρια παικτών δοκιμάζουν την ταχύτητα, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν λέξεις, πριν το κάνει ο χρόνος! Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, με την αγωνία να μεγαλώνει και τα χρηματικά έπαθλα να αυξάνονται!

Στους πρώτους γύρους, οι τρεις ομάδες καλούνται να βρουν λέξεις και να λύσουν «κρυφές» λέξεις μεγαλύτερης δυσκολίας, συγκεντρώνοντας χρήματα. Στη συνέχεια, το παιχνίδι μετατρέπεται σε δυναμικές μονομαχίες, όπου η ταχύτητα και το ένστικτο καθορίζουν τον νικητή, ενώ οι ανατροπές είναι συνεχείς.

Στον ημιτελικό, οι δύο ομάδες αναμετρώνται head-to-head στις ίδιες λέξεις, διεκδικώντας τα ποσά της αντιπάλου και μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Το παιχνίδι- μανία επιστρέφει στο Star με τον Νίκο Μουτσινά

Πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 18:25

και κάθε Σάββατο & Κυριακή

Ο τελικός είναι αγώνας ενάντια στον χρόνο: οι παίκτες της νικήτριας ομάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν λέξεις διαφορετικής δυσκολίας και να κερδίσουν έως και το διπλάσιο ποσό.

Το παιχνίδι συνδυάζει στρατηγική, απρόοπτα και διασκέδαση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Το LINGO δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι λέξεων. Είναι μια δοκιμασία σκέψης, αντανακλαστικών και συνεργασίας. Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, κάθε δευτερόλεπτο μετράει, και κάθε λέξη μπορεί να φέρει τη μεγάλη ανατροπή. Ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο lingo.star.gr και έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!