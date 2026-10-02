Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο

Θυελλώδεις άνεμοι ως κι 9 μποφόρ - Η πρόγνωση του καιρού

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Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτο δελτίο καιρού σε ισχύ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, από 2 έως 4 Οκτωβρίου.
  • Προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Στην Κρήτη, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται από το απόγευμα της Παρασκευής και θα εξασθενήσουν το βράδυ του Σαββάτου.
  • Στα Δωδεκάνησα, οι βροχές θα είναι έντονες από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής.
  • Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των καταστροφών από προηγούμενη κακοκαιρία και της νέας επιδείνωσης.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού που βρίσκεται σε ισχύ για τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε περιοχές του νότιου Αιγαίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Ειδικότερα, από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας 

Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας 

Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, την ώρα που ο νομός μετρά τις πληγές του από το πρώτο σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Υπενθυμίζεται ότι αυτό άφησε πίσω του έναν νεκρό, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά.

Σήμερα, η προσοχή στρέφεται πλέον στη νέα επιδείνωση του καιρού. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια, οι δήμοι, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία παραμένουν επί ποδός, καθώς οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές καλούνται να αντιμετωπίσουν νέο κύμα βροχοπτώσεων.

 Τα νέα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, να διαρκέσουν έως την Κυριακή. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην προστασία των κατοίκων και στην αποφυγή μετακινήσεων σε σημεία όπου το οδικό δίκτυο έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς μια νέα έντονη βροχόπτωση μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται.

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