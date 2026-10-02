Η Ολίβια Βασιλοπούλου, η νέα Miss Universe Greece 2026, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας τον Νοέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο στον διεθνή διαγωνισμό Miss Universe, ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα.

Η 24χρονη στέφθηκε νικήτρια στα Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2026 και τώρα ετοιμάζει τις βαλίτσες της για την Αμερική. «Πάμε δυνατά Πουέρτο Ρίκο. Θέλω να αναδείξω την Ελλάδα. Πάντα ένιωθα περήφανη που είμαι Ελληνίδα», είπε χαρακτηριστικά η καλλονή ομογενής που είναι γεννημένη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η Ολίβια έχει ρίζες από Μυτιλήνη, Τρίπολη και Πάτρα. Ζει στην Αυστραλία, αλλά έμενε για πολλά χρόνια στο Χονγκ Κονγκ.

Έτσι μιλάει όχι μία, ούτε δύο, αλλά πέντε γλώσσες.

«Μιλάω Ελληνικά, Αγγλικά, Κινέζικα,Καντονέζικα και Γερμανικά. Μεγάλωσα στο Κονγκ Κογκ. Τα κινεζικά μου είναι ένα τσακ πιο καλά από τα ελληνικά μου» τόνισε ενώ αποκάλυψε και πώς λέγεται στα κινέζικα ο πρώτος καφές.

«Ντι ι μπέι κάφεϊ» επεσήμανε.

Δείτε φωτογραφίες της Miss Universe Ολίβιας Βασιλοπούλου

Δείτε τον πρώτο καφέ με τη Ζήνα

