Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!

Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό στις 24 Νοεμβρίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ολίβια Βασιλοπούλου είναι η νέα Miss Universe Greece 2026 και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό Miss Universe στο Πουέρτο Ρίκο τον Νοέμβριο.
  • Στέφθηκε νικήτρια στα Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2026 και ετοιμάζει τις βαλίτσες της για την Αμερική.
  • Η Ολίβια είναι 24 ετών, γεννημένη στο Σίδνεϊ, με ρίζες από Μυτιλήνη, Τρίπολη και Πάτρα.
  • Μιλάει πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Κινέζικα, Καντονέζικα και Γερμανικά.
  • Δηλώνει περήφανη που είναι Ελληνίδα και θέλει να αναδείξει την Ελλάδα στον διαγωνισμό.

Η Ολίβια Βασιλοπούλου, η νέα Miss Universe Greece 2026, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας τον Νοέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο στον διεθνή διαγωνισμό Miss Universe, ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα.Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!

Η 24χρονη στέφθηκε νικήτρια στα Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2026 και τώρα ετοιμάζει τις βαλίτσες της για την Αμερική. «Πάμε δυνατά Πουέρτο Ρίκο. Θέλω να αναδείξω την Ελλάδα. Πάντα ένιωθα περήφανη που είμαι Ελληνίδα», είπε χαρακτηριστικά η καλλονή ομογενής που είναι γεννημένη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!

Η Ολίβια έχει ρίζες από Μυτιλήνη, Τρίπολη και Πάτρα. Ζει στην Αυστραλία, αλλά έμενε για πολλά χρόνια στο Χονγκ Κονγκ. 

Έτσι μιλάει όχι μία, ούτε δύο, αλλά πέντε γλώσσες. 

Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!

«Μιλάω Ελληνικά, Αγγλικά, Κινέζικα,Καντονέζικα και Γερμανικά. Μεγάλωσα στο Κονγκ Κογκ. Τα κινεζικά μου είναι ένα τσακ πιο καλά από τα ελληνικά μου» τόνισε ενώ αποκάλυψε και πώς λέγεται στα κινέζικα ο πρώτος καφές.

«Ντι ι μπέι κάφεϊ» επεσήμανε.

Δείτε φωτογραφίες της Miss Universe Ολίβιας Βασιλοπούλου

Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!

Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!

Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!

 

Δείτε τον πρώτο καφέ με τη Ζήνα 
 

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ΟΛΙΒΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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MISS UNIVERSE
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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