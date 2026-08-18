Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και οι νέες καταθέσεις

Στο μικροσκόπιο ηχητικά ντοκουμέντα και η τεχνική εξέταση στα συντρίμμια

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Ελλαδα
Ψάθα: Νέα στοιχεία στο φως για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα στις 2 Αυγούστου, με δύο θανάτους.
  • Η έρευνα εστιάζει στις επικοινωνίες και τον συντονισμό των εναέριων μέσων πριν την πρόσκρουση.
  • Δύο διασωθέντες ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο και πίστευαν ότι χτύπησαν καλώδια.
  • Κρίσιμο 15λεπτο πριν τη σύγκρουση, με αποχώρηση του συντονιστή εδάφους και έλλειψη οπτικής επαφής.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει ηχητικά ντοκουμέντα και τεχνική εξέταση των συντριμμιών στο Τατόι.

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα στις 2 Αυγούστου, που κόστισε τη ζωή των δύο χειριστών του ενός ελικοπτέρου. 

Δύο νεκροί από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς από τη Βοιωτία έως τη Δυτική Αττική συγκρούστηκαν στον αέρα. Οι δύο επιβαίνοντες, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής έχασαν τη ζωή τους. 

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και οι νέες καταθέσεις

Η έρευνα επικεντρώνεται στα λεπτά πριν από την πρόσκρουση, στις επικοινωνίες των πληρωμάτων και στον τρόπο με τον οποίο γινόταν ο συντονισμός των εναέριων μέσων.

Βίντεο - ντοκουμέντο του STAR από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο

Σύγκρουση ελικπτέρων στην Ψάθα- Τι κατέθεσαν οι δύο διασωθέντες

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία συλλέγει μαρτυρίες και τεχνικά στοιχεία για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις.

Πώς έγινε το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα

Κομβικής σημασίας είναι οι καταθέσεις που έχουν δώσει οι δύο διασωθέντες, ο Βρετανός κυβερνήτης και ο Έλληνας μεταφραστής, που βρίσκονταν στο ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, αλλά κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο έδαφος.  Όπως προκύπτει, δεν είχαν οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο την ώρα της σύγκρουσης.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και οι νέες καταθέσεις

«Δεν το είδαμε, νομίζαμε ότι βρήκαμε σε καλώδιο», φέρονται να υποστήριξαν. Οι επιζώντες φέρονται να κατέθεσαν ότι τη στιγμή της πρόσκρουσης πίστεψαν πως είχαν ακουμπήσει σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι πετούσαν πίσω από άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο και ότι συμμετείχαν σε σχηματισμό, με οδηγία να προχωρήσουν στη δική τους ρίψη αμέσως μετά τη ρίψη του πρώτου ελικοπτέρου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφεραν ακόμη ότι δε γνώριζαν πως στην ίδια επιχείρηση συμμετείχε και τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή εκείνο που τελικά συνετρίβη.

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Υπάρχει επίσης αναφορά ότι άκουσαν στον ασύρματο πλήρωμα τρίτου ελικοπτέρου να ενημερώνει ότι προσεγγίζει, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πότε ακριβώς έγινε αυτή η επικοινωνία και πότε αντιλήφθηκαν την παρουσία του.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και η αποχώρηση του συντονιστή εδάφους

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τους ερευνητές σε ένα διάστημα περίπου 15 λεπτών πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο συντονιστής εδάφους, ανώτατο στέλεχος ή υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, αποχώρησε από το σημείο όπου γινόταν ο συντονισμός στην Ψάθα για να αντιμετωπίσει αναζωπύρωση της πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του μετώπου.

Πώς επικοινωνούν τα ελικόπτερα στη φωτιά και ο ρόλος του «συνδέσμου»

Με βάση τη διαδικασία της Πυροσβεστικής, μετά την αποχώρησή του ο συντονισμός των εναέριων δυνάμεων πέρασε σε εναέριο συντονιστή. Όμως και ο εναέριος συντονιστής φέρεται να μη βρισκόταν στην περιοχή της Ψάθας, αλλά λίγα χιλιόμετρα μακριά, στην περιοχή των Βιλίων, οπότε δεν είχε οπτική αντίληψη του χώρου στο σημείο.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και οι νέες καταθέσεις

Στο μικροσκόπιο τα ηχητικά ντοκουμέντα - Στο Τατόι τα συντρίμμια για τεχνική εξέταση 

Το επόμενο κρίσιμο πεδίο της έρευνας είναι το ηχητικό υλικό και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες ανάμεσα στους επιτελείς και στα πληρώματα των ελικοπτέρων. Οι ερευνητές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τι ακριβώς ειπώθηκε στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και οι νέες καταθέσεις

Παράλληλα με τις καταθέσεις, η έρευνα επεκτείνεται και στο τεχνικό σκέλος. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου έχουν μεταφερθείστο Τατόι, όπου θα εξεταστούν λεπτομερώς από αρμόδιους εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες.

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