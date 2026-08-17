Η νέα τηλεοπτική πρόταση της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, καθώς η παρουσιάστρια μετακινείται στην καθημερινή πρωινή ζώνη του σταθμού.
Μετά από 11 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη μεσημεριανή ζώνη με τις Αλήθειες με τη Ζήνα, η Ζήνα αναλαμβάνει το τιμόνι του πρωινού προγράμματος. Ο τίτλος της νέας, πολυαναμενόμενης εκπομπής; Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Το trailer εντυπωσιακό, δίνοντας τον ενημερωτικό και ψυχαγωγικό τόνο που θα επικρατεί.
«Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν κι είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής. Ο χάρτης κάθε νέας μέρας τα χωράει όλα. Μας χωράει όλους», ακούμε την αγαπημένη παρουσιάστρια να λέει πιο ήρεμη κι όμορφη από ποτέ.
«Τα καλύτερα πρωινά είναι αυτά που έρχονται, και θα τα φτιάχνουμε μαζί, με τον πρώτο καφέ» συμπληρώνει η Ζήνα, με τους νέους της συνεργάτες να πρωταγωνιστούν.
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Εκτός από τον αστυνομικό συντάκτη Αλέξανδρο Καλαφάτη που είχε στο πλευρό της τις τελευταίες σεζόν στις Αλήθειες, νέα μέλη στην παρέα είναι ο παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, αλλά και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη που βλέπαμε στο Breakfast@Star.
Τη στήλη της μαγειρικής με τις δημιουργίες του, θα αναλάβει ο σεφ Χρήστος Μοίρας.
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Έρευνα, ψυχαγωγία, ειδήσεις, χαρά, γέλιο, ζωή, νοστιμιές, αγκαλιά, παρέα, ελπίδα και δύναμη θα είναι μόνο ορισμένα από τα δεκάδες «συστατικά» της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα!Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.