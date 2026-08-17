Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Το trailer για τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

Ο τίτλος κι οι νέοι συνεργάτες του πολυαναμενόμενου προγράμματος

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Δείτε το trailer της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Star με τη νέα εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα".
  • Μετά από 11 χρόνια στη μεσημεριανή ζώνη, η Ζήνα αλλάζει κατεύθυνση και προσφέρει ενημέρωση και ψυχαγωγία.
  • Το trailer της εκπομπής προβάλλει τον ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα της.
  • Νέα μέλη στην ομάδα είναι ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Λιλή Πυράκη, ενώ ο Χρήστος Μοίρας θα αναλάβει τη στήλη μαγειρικής.
  • Η εκπομπή θα περιλαμβάνει έρευνα, ειδήσεις, ψυχαγωγία και μαγειρικές δημιουργίες.

Η νέα τηλεοπτική πρόταση της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, καθώς η παρουσιάστρια μετακινείται στην καθημερινή πρωινή ζώνη του σταθμού.

«Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», είναι ο τίτλος της νέας εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη

«Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», είναι ο τίτλος της νέας εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη

Μετά από 11 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη μεσημεριανή ζώνη με τις Αλήθειες με τη Ζήνα, η Ζήνα αναλαμβάνει το τιμόνι του πρωινού προγράμματος. Ο τίτλος της νέας, πολυαναμενόμενης εκπομπής; Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Το trailer εντυπωσιακό, δίνοντας τον ενημερωτικό και ψυχαγωγικό τόνο που θα επικρατεί. 

Το Star και η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζουν μαζί, σε νέα ώρα!

«Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν κι είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής. Ο χάρτης κάθε νέας μέρας τα χωράει όλα. Μας χωράει όλους», ακούμε την αγαπημένη παρουσιάστρια να λέει πιο ήρεμη κι όμορφη από ποτέ.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η Ζήνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η Ζήνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη

«Τα καλύτερα πρωινά είναι αυτά που έρχονται, και θα τα φτιάχνουμε μαζί, με τον πρώτο καφέ» συμπληρώνει η Ζήνα, με τους νέους της συνεργάτες να πρωταγωνιστούν.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Σπρώχνω τα 11 χρόνια Αλήθειες - Πάμε για το 1ο το καλό»

Εκτός από τον αστυνομικό συντάκτη Αλέξανδρο Καλαφάτη που είχε στο πλευρό της τις τελευταίες σεζόν στις Αλήθειες, νέα μέλη στην παρέα είναι ο παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, αλλά και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη που βλέπαμε στο Breakfast@Star

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Λίλη Πυράκη και Γρηγόρης Γκουντάρας στην τηλεοπτική παρέα

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Λίλη Πυράκη και Γρηγόρης Γκουντάρας στην τηλεοπτική παρέα

Τη στήλη της μαγειρικής με τις δημιουργίες του, θα αναλάβει ο σεφ Χρήστος Μοίρας

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Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Ο σεφ Χρήστος Μοίρας αναλαμβάνει τη μαγεριική

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Ο σεφ Χρήστος Μοίρας αναλαμβάνει τη μαγεριική

Έρευνα, ψυχαγωγία, ειδήσεις, χαρά, γέλιο, ζωή, νοστιμιές, αγκαλιά, παρέα, ελπίδα και δύναμη θα είναι μόνο ορισμένα από τα δεκάδες «συστατικά» της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα!

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Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
STAR
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
 |
ΛΙΛΗ ΠΥΡΑΚΗ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΙΡΑΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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