Μια πιο προσωπική σκέψη για τη μητρότητα, την παρέα και τη σημασία που έχουν οι φίλοι στη ζωή ενός παιδιού μοιράστηκε η Μαίρη Συνατσάκη με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται για διακοπές με την κόρη της, Ολίβια, και όπως αποκάλυψε μέσα από Instagram Story, αυτές τις ημέρες είχε την ευκαιρία να δει από κοντά πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να μεγαλώνουν έχοντας γύρω τους συνομηλίκους τους.

Αναφερόμενη στις ημέρες των διακοπών της, έγραψε πως πέρασε πέντε ημέρες στο νησί, έχοντας μαζί της ένα μικρό παιδί τεσσάρων ετών, το οποίο, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, είχε παρέα τα παιδιά των οικογενειακών της φίλων.

Η ίδια μάλιστα έκανε μια αναδρομή στα δικά της παιδικά χρόνια και στις σκέψεις που είχε ακούσει από τη μητέρα της.

«Και σκέφτομαι συνέχεια ότι άργησα πολύ να καταλάβω την αξία της παρέας των γονιών. Μοιραζόμαστε την ίδια φάση ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε πως μεγαλώνοντας είχε ακούσει πολλές φορές ότι, όταν αποκτήσει παιδί, θα πρέπει να μπει σε ένα διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο, να γνωρίσει άλλους γονείς και να δημιουργήσει έναν νέο κύκλο.

«Άκουγα πριν γίνω μαμά ότι “πω πω τώρα θα πρέπει να μπεις σε γκρουπ γονέων και να κάνεις παρέα και πφφ και cringe και καί”», έγραψε με το γνωστό της χιούμορ.

Ωστόσο, όπως παραδέχεται σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι πίστευε.

«Είναι το χωριό που ΔΕΝ έχουμε και τόσο χρειαζόμαστε, οι γονείς αυτής της εποχής», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινότητας και των ανθρώπων που μπορούν να μοιραστούν τις ίδιες καθημερινές αγωνίες και χαρές της γονεϊκότητας.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στο πόσο διαφορετικές μπορούν να γίνουν οι διακοπές όταν ένα παιδί έχει γύρω του συνομηλίκους, με τους οποίους μπορεί να παίξει, να γελάσει και να δημιουργήσει τις δικές του αναμνήσεις.

«Ούτως ή άλλως οι διακοπές θα αργήσουν πάρα πολύ να είναι κανονικές διακοπές και είναι τρομερή ευλογία να τις μοιράζεσαι με γνήσιους συνοδοιπόρους», έγραψε.

Κλείνοντας, η Μαίρη Συνατσάκη έκανε μια προσωπική παραδοχή, τονίζοντας πως χρειάστηκε χρόνος για να αντιληφθεί τη σημασία αυτής της σχέσης μεταξύ των οικογενειών.

«Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω, μην κάνεις το ίδιο λάθος», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει μέσα από την ανάρτησή της.