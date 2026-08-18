Ανδρομάχη: Ποζάρει με γεωμετρικό μπικίνι πάνω σε σκάφος

Διακοπές στο Ιόνιο για την τραγουδίστρια!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 14:41 Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
18.08.26 , 14:41 Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
18.08.26 , 14:21 Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
18.08.26 , 13:34 Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
18.08.26 , 13:25 Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
18.08.26 , 13:23 Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
18.08.26 , 13:10 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δικό του ελληνικό καλοκαίρι
18.08.26 , 12:56 Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
18.08.26 , 12:45 «Έφυγε» από τη ζωή στα 69 του ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
18.08.26 , 12:14 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 12:00 Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;
18.08.26 , 12:00 Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς
18.08.26 , 11:56 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 11:36 Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
18.08.26 , 11:22 Καλοκαιρινό roadtrip στη μαγική Ηπειρωτική Ριβιέρα με θέα το Ιόνιο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
Τρόφιμα: Ποια χημική ουσία συνδέεται με την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη: Καλοκαιρινές βουτιές στο Ιόνιο για τη γοητευτική τραγουδίστρια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά του Ιονίου με σκάφος.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram με γεωμετρικό μπικίνι και καλλίγραμμο σώμα.
  • Φημολογείται χωρισμός με τον Γιώργο Λιβάνη, με το ζευγάρι να κρατά ουδέτερη στάση.
  • Αινιγματικές αναρτήσεις της Ανδρομάχης ερμηνεύονται ως καρφιά για τον χωρισμό.
  • Η τραγουδίστρια εστιάζει στα επόμενα live και νέα τραγούδια της.

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Ανδρομάχη ταξίδεψε στα νησιά του Ιονίου με το σκάφος.

Ανδρομάχη: «Είσαι το φως στη ζωή μου» – Η νέα ανάρτηση με τον γιο της

Η όμορφη τραγουδίστρια, που κυκλοφορεί τη μία επιτυχία μετά την άλλη, δημοσίευσε μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα στο Instagram, στα οποία ποζάρει με άκρως ανανεωμένη διάθεση.

Φορώντας ένα μπικίνι με γεωμετρικά μοτίβα σε γήινες αποχρώσεις, η Ανδρομάχη εντυπωσίασε τους followers της με το καλλίγραμμο και γυμνασμένο σώμα της κάτω από τον καυτό ήλιο.

«Το σωστό το mood», σχολίασε στην ανάρτησή της, ενώ φαινόταν να απολαμβάνει την κάθε στιγμή μακριά από τον θόρυβο και τα άγχη της πρωτεύουσας.

 

Η ανάρτηση της Ανδρομάχης

Το τελευταίο διάστημα, η προσωπική ζωή της Ανδρομάχης μονοπωλεί το ενδιαφέρον, λόγω του φημολογούμενου χωρισμού της με τον Γιώργο Λιβάνη. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2025 και την ίδια μέρα βάφτισε τον γιο του, Γεράσιμο, κρατά ουδέτερη στάση απέναντι στα δημοσιεύματα. Ωστόσο, δε λείπουν οι αινιγματικές αναρτήσεις, τις οποίες πολλοί εκλαμβάνουν ως καρφιά.

Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού

Η Ανδρομάχη, πάντως, συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές με το βλέμμα της στραμμένο στα επόμενα live της και στα νέα της τραγούδια!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζένη Θεωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Τάσος Χαλκιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου - Ζωή Λάσκαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
Ελένη Χατζίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Χατζίδου: Η συγκινητική στιγμή με τον μπαμπά της: «Σαν μικρό παιδί»
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημήτρης Σταρόβας
Celebrities & Gossip Νεα
Σταρόβας: Η ανάβαση στη Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στα 63 του
Μαίρη Συνατσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top