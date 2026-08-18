Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Ανδρομάχη ταξίδεψε στα νησιά του Ιονίου με το σκάφος.

Η όμορφη τραγουδίστρια, που κυκλοφορεί τη μία επιτυχία μετά την άλλη, δημοσίευσε μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα στο Instagram, στα οποία ποζάρει με άκρως ανανεωμένη διάθεση.

Φορώντας ένα μπικίνι με γεωμετρικά μοτίβα σε γήινες αποχρώσεις, η Ανδρομάχη εντυπωσίασε τους followers της με το καλλίγραμμο και γυμνασμένο σώμα της κάτω από τον καυτό ήλιο.

«Το σωστό το mood», σχολίασε στην ανάρτησή της, ενώ φαινόταν να απολαμβάνει την κάθε στιγμή μακριά από τον θόρυβο και τα άγχη της πρωτεύουσας.

Η ανάρτηση της Ανδρομάχης

Το τελευταίο διάστημα, η προσωπική ζωή της Ανδρομάχης μονοπωλεί το ενδιαφέρον, λόγω του φημολογούμενου χωρισμού της με τον Γιώργο Λιβάνη. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2025 και την ίδια μέρα βάφτισε τον γιο του, Γεράσιμο, κρατά ουδέτερη στάση απέναντι στα δημοσιεύματα. Ωστόσο, δε λείπουν οι αινιγματικές αναρτήσεις, τις οποίες πολλοί εκλαμβάνουν ως καρφιά.

Η Ανδρομάχη, πάντως, συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές με το βλέμμα της στραμμένο στα επόμενα live της και στα νέα της τραγούδια!