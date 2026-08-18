Φτωχότερος είναι από σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος, καθώς την τελευταία του πνοή σε ηλικία 69 ετών άφησε ο Γιάννης Τζούστας.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος έδινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια μια σκληρή αλλά γενναία μάχη με τον καρκίνο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Με πολυετή διαδρομή στο αθλητικό ρεπορτάζ, ο Γιάννης Τζούστας είχε ξεχωρίσει για το ήθος και τον επαγγελματισμό του, έχοντας εργαστεί σε γνωστά μέσα ενημέρωσης, όπως οι εφημερίδες «Το Βήμα», «Τα Νέα» αλλά και ο «Ριζοσπάστης».

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας σε ηλικία 69 ετών

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο «αντίο».