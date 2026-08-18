Φτωχότερος είναι από σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος, καθώς την τελευταία του πνοή σε ηλικία 69 ετών άφησε ο Γιάννης Τζούστας.
Ο έμπειρος δημοσιογράφος έδινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια μια σκληρή αλλά γενναία μάχη με τον καρκίνο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.
Με πολυετή διαδρομή στο αθλητικό ρεπορτάζ, ο Γιάννης Τζούστας είχε ξεχωρίσει για το ήθος και τον επαγγελματισμό του, έχοντας εργαστεί σε γνωστά μέσα ενημέρωσης, όπως οι εφημερίδες «Το Βήμα», «Τα Νέα» αλλά και ο «Ριζοσπάστης».
Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας σε ηλικία 69 ετών
Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο «αντίο».Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.