Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Οι εικόνες από το ταξίδι τους

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Μαρία Κορινθίου: Στην Ιταλία με τον σύντροφό της

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Ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Ιταλία επέλεξαν να κάνουν για τον Δεκαπενταύγουστο η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης, απολαμβάνοντας όμορφες στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Το ζευγάρι ταξίδεψε μέχρι τη Σικελία και συγκεκριμένα στο Παλέρμο, όπου περνά αυτές τις ημέρες χρόνο μαζί και εξερευνά τις ομορφιές της ιταλικής πόλης.

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Η Μαρία Κορινθίου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τα αξιοθέατα που επισκέφθηκαν.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν εκείνες από τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό του Παλέρμο, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, με την ηθοποιό να καταγράφει στιγμές από την περιήγησή τους.

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Με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο, η Μαρία Κορινθίου έστειλε και τις ευχές της στους followers της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της:

«Χρόνια πολλά! Καλή Παναγιά. 15 Αυγούστου. Palermo - Sicily – Καθεδρικός ναός του Παλέρμο – Unesco heritage».

 

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