Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;

Μήπως ήρθε η στιγμή να πάρουν οι παρέες την κατάσταση στα χέρια τους

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Το συγκεκριμένο trend έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλοί singles δηλώνουν κουρασμένοι από τις εφαρμογές γνωριμιών

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Οι καλοκαιρινές διακοπές ήταν πάντα η εποχή των αυθόρμητων γνωριμιών, των νέων παρεών και εκείνων των μικρών στιγμών που μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι περισσότερο. Μια κουβέντα σε ένα beach bar, μια τυχαία γνωριμία σε ένα νησί ή μια βραδινή έξοδος με φίλους συχνά αρκούν για να ξεκινήσει μια νέα ιστορία.

Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;

Τώρα, ένα νέο dating trend έρχεται να βάλει τους φίλους στο επίκεντρο της ερωτικής αναζήτησης, δίνοντάς τους έναν ρόλο που γνωρίζουν πολύ καλά: αυτόν του ανθρώπου που ξέρει ποιος μας ταιριάζει.

Έχεις σκεφτεί γιατί είναι καλύτερο να είσαι single το καλοκαίρι;

Ο λόγος για το «Pitch-A-Friend», μια νέα τάση γνωριμιών που αφήνει τους φίλους να γίνουν matchmakers. Σε ειδικές εκδηλώσεις, singles παρουσιάζονται από τους φίλους τους μπροστά σε ένα κοινό από πιθανούς συντρόφους, με έναν τρόπο που θυμίζει χιουμοριστική παρουσίαση. Φωτογραφίες, αστείες ιστορίες, προσωπικά χαρακτηριστικά και όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν κάποιον ξεχωριστό μπαίνουν στο «βιογραφικό» της βραδιάς.

Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;

Η ιδέα μοιάζει λίγο με ένα PowerPoint παρουσίασης, μόνο που αντί για μια επαγγελματική πρόταση, το θέμα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που ψάχνει μια νέα γνωριμία. Και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η παρουσίαση δεν γίνεται από τον ίδιο, αλλά από εκείνους που τον γνωρίζουν καλύτερα.

Το συγκεκριμένο trend έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλοί singles δηλώνουν κουρασμένοι από τις εφαρμογές γνωριμιών και το ατελείωτο swipe. Παρόλο που οι dating apps έχουν κάνει τις γνωριμίες πιο εύκολες, συχνά δημιουργούν μια πιο απρόσωπη εμπειρία, όπου η επιλογή βασίζεται σε λίγες φωτογραφίες και μια σύντομη περιγραφή.

Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;

Αντίθετα, το «Pitch-A-Friend» φέρνει ξανά το κοινωνικό στοιχείο στο dating. Η γνωριμία ξεκινά μέσα από μια παρέα, με περισσότερο χιούμορ, λιγότερη πίεση και μια αίσθηση ασφάλειας που δύσκολα υπάρχει όταν δύο άγνωστοι συναντιούνται από το μηδέν.

Διαβάστε για τη νέα τάση γνωριμιών, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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