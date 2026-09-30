Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Υπάρχουν ταξίδια και καθημερινές στιγμές που δεν φτάνουν ποτέ στα social

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Κι όμως, αυτό δεν τις κάνει λιγότερο σημαντικές. Αντίθετα, για πολλούς ανθρώπους η επιλογή να κρατούν ένα κομμάτι της ζωής τους μακριά από τη δημόσια θέα συνδέεται με μεγαλύτερη ηρεμία, καλύτερη αυτογνωσία και πιο ουσιαστική επαφή με το παρόν.

Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στην εποχή της διαρκούς έκθεσης, η ιδιωτικότητα συχνά παρεξηγείται. Μπορεί να εκληφθεί ως απόσταση, αδιαφορία ή έλλειψη ενδιαφέρουσας ζωής. Στην πράξη, όμως, συχνά δείχνει ακριβώς το αντίθετο: ότι κάποιος δεν χρειάζεται συνεχώς κοινό για να νιώσει ότι αυτό που ζει έχει αξία.

Η εμπειρία δεν χρειάζεται επιβεβαίωση

Ένα όμορφο δείπνο στο σπίτι, μια βόλτα νωρίς το πρωί, μια εικόνα από τον δρόμο που σε σταματά για λίγα δευτερόλεπτα. Τέτοιες στιγμές δεν αποκτούν νόημα μόνο όταν δημοσιευτούν και συγκεντρώσουν αντιδράσεις.

Πώς μπορείς να πετύχεις επαγγελματικά χωρίς να δουλεύεις όλη μέρα

Όσοι δεν αισθάνονται την ανάγκη να ανεβάζουν τα πάντα, τείνουν να απολαμβάνουν την εμπειρία την ώρα που συμβαίνει. Δεν περιμένουν το like, το σχόλιο ή την κοινοποίηση για να καταλάβουν ότι κάτι ήταν όμορφο, σημαντικό ή συγκινητικό. Αυτό αλλάζει και τον τρόπο που λειτουργεί η χαρά. Δεν μπαίνει σε διαδικασία έγκρισης από άλλους. Παραμένει προσωπική, άμεση και πλήρης από μόνη της.

Η αυτοσυγκράτηση γίνεται καθημερινή δύναμη

Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ανάγκη να μιλά ο άνθρωπος για τον εαυτό του είναι φυσική. Οι πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύουν ακριβώς αυτή την παρόρμηση, προσφέροντας άμεση ανταμοιβή κάθε φορά που κάποιος μοιράζεται μια εικόνα, μια σκέψη ή μια επιτυχία.

Το κρίσιμο σημείο είναι αν αυτή η παρόρμηση μετατρέπεται σε αυτόματη συνήθεια. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, το άτομο μαθαίνει να κρατά ορισμένες εμπειρίες μόνο για τον εαυτό του ή για τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους.

Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά

Με τον χρόνο, αυτή η στάση ενισχύει την αίσθηση ελέγχου. Το κινητό δεν γίνεται προέκταση της κάθε στιγμής και η καθημερινότητα δεν μετατρέπεται διαρκώς σε υλικό προς ανάρτηση.

Η αυτοεκτίμηση δεν μετριέται σε αντιδράσεις

Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μια επαγγελματική επιτυχία, ένας προσωπικός στόχος ή μια σημαντική αλλαγή μπορούν να μοιραστούν ιδιωτικά, χωρίς να γίνουν δημόσιο γεγονός. Για αρκετούς ανθρώπους, αυτή η επιλογή δεν είναι αποστασιοποίηση αλλά ένδειξη εσωτερικής σταθερότητας.

Όταν η αξία του εαυτού δεν εξαρτάται από καρδιές, σχόλια και αριθμούς προβολών, η διάθεση δεν επηρεάζεται τόσο εύκολα από την ανταπόκριση των άλλων. Η ψυχική ισορροπία παραμένει περισσότερο εσωτερική υπόθεση.

Αντίθετα, όταν κάθε ανάρτηση λειτουργεί ως δοκιμασία αποδοχής, η αυτοεικόνα μεταφέρεται σε εξωτερικούς δείκτες. Αυτό συχνά δημιουργεί μια μορφή εξάρτησης από τη συνεχή αναγνώριση.

Διαβάστε αναλυτικά για τη δημοσίευση προσωπικών στιγμών στα social, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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