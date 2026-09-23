Αφήστε τα κινητά στην άκρη και αφιερώστε χρόνο αποκλειστικά ο ένας στον άλλο με ειλικρινές ενδιαφέρον

Φαγητό και σινεμά. Σινεμά και φαγητό. Ή μήπως φαγητό και μετά απευθείας επιστροφή στο σπίτι, επειδή η έξοδος για ταινία αρχίζει να φαντάζει ολόκληρη επιχείρηση;

Αν αυτό έχει γίνει το μόνιμο μοτίβο των ραντεβού σας, οι επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι το να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο μαζί θα μπορούσε να σας βοηθήσει να ξεκολλήσετε. Ο ψυχολόγος Arthur Aron διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που συμμετείχαν μαζί σε νέες και συναρπαστικές δραστηριότητες ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους σε σύγκριση με τα ζευγάρια που περνούσαν τον χρόνο τους κάνοντας οικεία, άνετα και προβλέψιμα πράγματα.

Μέρος της εξηγήσεως βασίζεται σε αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «λανθασμένη απόδοση της διεγέρσεως». Ο ενθουσιασμός που νιώθεις καθώς δοκιμάζεις κάτι καινούργιο μπορεί ασυνείδητα να συνδεθεί με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σου. Παράλληλα, μελέτη του 2023 στο περιοδικό Couple and Family Psychology έδειξε ότι τα ζευγάρια που αφιέρωναν μόλις 90 λεπτά την εβδομάδα σε κάτι νέο και συναρπαστικό ανέφεραν στη συνέχεια πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό στη σχέση τους.

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Ευτυχώς, αυτό δεν απαιτεί να κάνετε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο ούτε να γίνετε από εκείνα τα ζευγάρια που αγοράζουν ταιριαστά καγιάκ. Υπάρχουν δημιουργικοί τρόποι να ξεφύγετε από την συνηθισμένη κράτηση σε ένα εστιατόριο.

Γίνετε τουρίστες στη δική σας γειτονιά

Διαλέξτε μια περιοχή εκεί κοντά που για κάποιον λόγο δεν έχετε μπει ποτέ στον κόπο να εξερευνήσετε και περάστε μερικές ώρες περιπλανώμενοι. Δοκιμάστε το καφέ που προσπερνάτε καθημερινά με το αυτοκίνητο, ανακαλύψτε ένα ατμοσφαιρικό μπαράκι ή μπείτε σε εκείνο το παλαιοπωλείο με τις περίεργες πορσελάνινες κούκλες στη βιτρίνα. Θα νιώσετε ότι βρεθήκατε κάπου καινούργια χωρίς την ταλαιπωρία του αεροδρομίου, ενώ είναι σίγουρο ότι θα συζητάτε για μέρες τις όμορφες στιγμές που ζήσατε.

Το ραντεβού στο βιβλιοπωλείο

Ορίστε ένα μικρό μπάτζετ των 15 ή 20 ευρώ και χωριστείτε μέσα στο βιβλιοπωλείο. Ο καθένας πρέπει να διαλέξει ένα βιβλίο για τον άλλο και στη συνέχεια να συναντηθείτε για καφέ ώστε να εξηγήσετε την επιλογή σας. Υπάρχει βέβαια ένα σχετικό ρίσκο εδώ, καθώς μπορεί να ανακαλύψεις αν ο σύντροφός σου σε βλέπει ως μια βαθυστόχαστη προσωπικότητα ή ως τον μελλοντικό ιδιοκτήτη ενός οδηγού υδραυλικών επισκευών. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια εντελώς αθώα και διασκεδαστική εμπειρία.

Δείτε αναλυτικά τις πρωτότυπες ιδέες για ένα διαφορετικό ραντεβού, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου