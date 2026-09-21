5 τρόποι που η παιδική ηλικία μπαίνει στις σχέσεις, χωρίς να το καταλάβουμε

Οι παλιές εμπειρίες μπορεί να επηρεάζουν την επικοινωνία μας, ως ενήλικες

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels

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Οι εμπειρίες που βιώνουμε όταν είμαστε παιδιά μπορούν να αφήσουν το αποτύπωμά τους και στις μετέπειτα σχέσεις μας. Σύμφωνα με τη Δρ. Analisa Arroyo, οι δύσκολες παιδικές εμπειρίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη συναισθηματική σύνδεση και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε μέσα σε μια σχέση.

5 τρόποι που η παιδική ηλικία μπαίνει στις σχέσεις, χωρίς να το καταλάβουμε

6 σημάδια ότι ένα παιδί χρειάζεται περισσότερη προσοχή και όχι τιμωρία

Πώς μπορεί να εμφανιστεί;

  • Ένταση στις διαφωνίες: Ένας μικρός καβγάς μπορεί να προκαλέσει έντονο άγχος ή ανάγκη για απομάκρυνση.
  • Δυσκολία με την οικειότητα: Η συναισθηματική εγγύτητα μπορεί να δημιουργεί ανασφάλεια.
  • Υπερεγρήγορση: Άτομα που μεγάλωσαν σε περιβάλλον αστάθειας μπορεί να αντιδρούν πιο έντονα σε σημάδια απόρριψης ή σύγκρουσης.
  • Συναισθηματική επιβάρυνση: Το άγχος και η μοναξιά μπορούν να επηρεάσουν τη δυναμική ενός ζευγαριού.
  • Ο «συναισθηματικός κουμπαράς»

Η ειδικός παρομοιάζει τη σχέση με έναν συναισθηματικό λογαριασμό. Μικρές καθημερινές πράξεις, όπως μια αγκαλιά, ένα βλέμμα, η προσεκτική ακρόαση ή λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί, λειτουργούν σαν «καταθέσεις» που ενισχύουν τη σχέση.

Η μικρή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά

5 τρόποι που η παιδική ηλικία μπαίνει στις σχέσεις, χωρίς να το καταλάβουμε

Πριν αντιδράσουμε έντονα σε μια διαφωνία, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή παύση και να αναρωτηθούμε: «Αντιδρώ σε αυτό που συμβαίνει τώρα ή σε κάτι που μου θυμίζει το παρελθόν;».

5 τρόποι που η παιδική ηλικία μπαίνει στις σχέσεις, χωρίς να το καταλάβουμε

Η αναγνώριση αυτών των μοτίβων, σε συνδυασμό με καθημερινές πράξεις φροντίδας και ανοιχτή επικοινωνία, μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι να δημιουργήσει μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια.

Πηγή Mylife.com.cy

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