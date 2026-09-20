Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 21/09/2026 – 27/09/2026

Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα ερωτικά τους;

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Πρώτη Δημοσίευση: 21.09.26, 00:21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 21/09/2026 – 27/09/2026
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα 21-27/09/2026 ξεκινά με θετική διάθεση λόγω του εξαγώνου Ερμή-Δία, που ενισχύει την επικοινωνία.
  • Στις 23/09/2026, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, σηματοδοτώντας τη Φθινοπωρινή Ισημερία.
  • Η προσοχή στρέφεται στις σχέσεις, με έμφαση στην ισορροπία και την αμοιβαιότητα.
  • Ερωτήματα σχετικά με την προσπάθεια και την υποχώρηση στις σχέσεις ανακύπτουν.
  • Οι επόμενες ημέρες απαιτούν αυτοκριτική και αναστοχασμό για τις ερωτικές σχέσεις.

Η εβδομάδα ξεκινά, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, με πιο αισιόδοξη και ανάλαφρη διάθεση, καθώς στις 21-22/09/2026 το εξάγωνο Ερμή-Δία ενισχύει την επικοινωνία και μπορεί να φέρει ένα μήνυμα, μια γνωριμία ή μια συζήτηση που μας κάνει να δούμε διαφορετικά μια ερωτική κατάσταση.

Στις 23/09/2026 ο Ήλιος περνά στον Ζυγό σηματοδοτώντας τη Φθινοπωρινή Ισημερία και στρέφοντας ακόμη περισσότερο την προσοχή στις σχέσεις και στην ανάγκη να υπάρχει ισορροπία και αμοιβαιότητα. Ποιος προσπαθεί περισσότερο; Ποιος υποχωρεί συνέχεια; Και ποια σχέση στηρίζεται πραγματικά σε δύο ανθρώπους και όχι στην προσπάθεια μόνο του ενός; Οι επόμενες ημέρες δύσκολα αφήνουν τέτοια ερωτήματα αναπάντητα.

Διάβασε αναλυτικά τις ερωτικές προβλέψεις στο asibiliou.gr

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