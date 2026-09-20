Φωτιά στο Λασίθι: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Καρύδι

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία neakriti.gr
Πρώτη Δημοσίευση: 20.09.26, 16:09
Λασίθι: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος, κοντά στη Ρούσα Εκκλησιά, στο Λασίθι Κρήτης.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο πλέον επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Επισης ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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