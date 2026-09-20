Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος, κοντά στη Ρούσα Εκκλησιά, στο Λασίθι Κρήτης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο πλέον επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Επισης ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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