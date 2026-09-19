Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος για τους δύο γιατρούς που έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών φέρεται να μπαίνει το σύνολο της οικονομικής τους δραστηριότητας, με τον πρόεδρο της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Όπως είπε η Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, ο κ. Βουρλιώτης, είναι αποφασισμένος να ερευνήσει την υπόθεση σε βάθος.

Αρχικά θα γίνει πλήρης καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης, για να δουν στη συνέχεια, μετά από κατάλληλες διασταυρώσεις, αν όλα αυτά προήλθαν από νόμιμη δραστηριότητα ή αν μιλάμε για μαύρο χρήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βουρλιώτης έχει στα χέρια του στοιχεία που δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας. Πιθανότατα να μη σχετίζονται με την ιατρική τους ιδιότητα, αλλά με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η Αρχή θα ψάξει τα πάντα, ακόμη και το περιβόητο ρολόι των διακοσίων χιλιάδων ευρώ:

Το δήλωσαν;

Το αγόρασε νόμιμα ο κατηγορούμενος γιατρός;

Ήταν δώρο; Και αν ναι, δηλώθηκε ως τετοιο, αφού η αξία του ήταν μεγάλη;

Και όχι μόνο αυτό. Θα ελέγξουν:

τα ακίνητα, ακόμη και το ενοικιαζόμενο στο Ψυχικό, αλλά και αυτό στην Αγία Παρασκευή,

τα αυτοκίνητα,

τα δύο ιατρεία τους,

τα μηχανήματα,

τσάντες, πίνακες και οτιδήποτε ακριβό.

Επίσης θα ελεγχθεί αν κόβονταν παραστατικά για το ιατρείο που χρησιμοποιούνταν και ως χώρος για σεμινάρια.

Επιπλέον, η Αρχή περιμένει στοιχεία τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο όσο και την Εισαγγελία και για τον περιβόητο τιμοκατάλογο για τα ραντεβού και τις συνεργασίες με φαρμακεία.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να προχωρήσουν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών.