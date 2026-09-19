Μαζωνάκης: Τι ερευνά η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα για τους δύο γιατρούς

Σε εξέλιξη η έρευνα - Πληροφορίες Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε εξέλιξη η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος για δύο γιατρούς που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξετάζει όλα τα οικονομικά στοιχεία και την περιουσιακή κατάσταση των γιατρών.
  • Θα ελεγχθούν ακίνητα, αυτοκίνητα, ιατρεία και ακριβά αντικείμενα, όπως το ρολόι των 200.000 ευρώ.
  • Αναμένονται στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο και την Εισαγγελία για τις οικονομικές τους δραστηριότητες.
  • Πιθανή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών των κατηγορουμένων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος για τους δύο γιατρούς που έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μαζωνάκης: Βίντεο με τον γιατρό να εκπαιδεύει Φιλιππινέζα συνάδελφό του

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών φέρεται να μπαίνει το σύνολο της οικονομικής τους δραστηριότητας, με τον πρόεδρο της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Όπως είπε η Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, ο κ. Βουρλιώτης, είναι αποφασισμένος να ερευνήσει την υπόθεση σε βάθος.

Αρχικά θα γίνει πλήρης καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης, για να δουν στη συνέχεια, μετά από κατάλληλες διασταυρώσεις, αν όλα αυτά προήλθαν από νόμιμη δραστηριότητα ή αν μιλάμε για μαύρο χρήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βουρλιώτης έχει στα χέρια του στοιχεία που δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας. Πιθανότατα να μη σχετίζονται με την ιατρική τους ιδιότητα, αλλά με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η Αρχή θα ψάξει τα πάντα, ακόμη και το περιβόητο ρολόι των διακοσίων χιλιάδων ευρώ:

  • Το δήλωσαν;
  • Το αγόρασε νόμιμα ο κατηγορούμενος γιατρός;
  • Ήταν δώρο; Και αν ναι, δηλώθηκε ως τετοιο, αφού η αξία του ήταν μεγάλη;

Θάνατος Μαζωνάκη

Και όχι μόνο αυτό. Θα ελέγξουν:

  • τα ακίνητα, ακόμη και το ενοικιαζόμενο στο Ψυχικό, αλλά και αυτό στην Αγία Παρασκευή,
  • τα αυτοκίνητα,
  • τα δύο ιατρεία τους,
  • τα μηχανήματα,
  • τσάντες, πίνακες και οτιδήποτε ακριβό.

Θάνατος Μαζωνάκη

Επίσης θα ελεγχθεί αν κόβονταν παραστατικά για το ιατρείο που χρησιμοποιούνταν και ως χώρος για σεμινάρια.

Επιπλέον, η Αρχή περιμένει στοιχεία τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο όσο και την Εισαγγελία και για τον περιβόητο τιμοκατάλογο για τα ραντεβού και τις συνεργασίες με φαρμακεία. 

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να προχωρήσουν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών. 

 

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