Βριλήσσια: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από συνομήλικό του

Ένας ανήλικος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του στα Βριλήσσια. Τις λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός συντάκτης του Star, Αλέξανδρος Γύγος.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσία, όταν δύο 14χρονοι πιάστηκαν στα χέρια για προσωπικούς λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Ο ένας φέρεται να επιτέθηκε στον άλλον χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Τα τραύματα από τα χτυπήματα ήταν τόσο σοβαρά που το θύμα αμέσως μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου παραμένει μέχρι τώρα νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση.

Σήμερα, ο πατέρας του θύματος προχώρησε σε μήνυση και ο ανήλικος δράστης συνελήφθη.

Χειροπέδες όμως πέρασαν οι αρχές και στη μητέρα του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με προφορική εντολή εισαγγελέα λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

Αύριο Κυριακή, ο 14χρονος θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο.