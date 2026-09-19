Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/9) στη Χαραυγή της Λάρισας, καθώς ένας 14χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι γονείς του ανηλίκου έλειψαν για δύο ώρες από το σπίτι και όταν γύρισαν αντίκρυσαν το τραγικό θέαμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες όμως, να διαπιστώνουν, δυστυχώς, τον θάνατό του.