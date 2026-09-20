Ντόναλντ Τραμπ: «Το ερώτημα είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλο το Ιράν»

Σε φάση λήψης αποφάσεων για τον πόλεμο στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος

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Πηγή: ΑΜΠΕ / Φωτογραφία AP
Axios: Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες για το Ιράν με ηγέτες του Κόλπου / Bίντεο αρχείου: ΣΚΑΪ

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.  

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«Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τους Χούθι οι οποίοι έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Τρέι Γινγκστ.

Εξάλλου ο Τραμπ επεσήμανε ότι είναι σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει «να σαπίσει» οικονομικά ή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον». 

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Όταν ρωτήθηκε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά αύριο Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση για την επίλυση της σύγκρουσης, λέγοντας ότι «θα ήταν μάλλον ανοικτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. 
 

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