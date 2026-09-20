Τον τέταρτο γύρο του 62ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος θα αποτελέσει το Ράλλυ Μολών Λαβέ που θα διεξαχθεί με κέντρο την πόλη της Σπάρτης στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Ο αγώνας, που τα προηγούμενα χρόνια είχε τη μορφή sprint και αποτελούσε μέρος του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος, κάνει φέτος το μεγάλο βήμα. Μεγαλώνει, αποκτά πρωταθληματικό χαρακτήρα και εντάσσεται για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος. Παράλληλα, αποτελεί τον τρίτο γύρο του Επάθλου Cross Country.Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης.

Το Ράλλυ Μολών Λαβέ αποτελείται από 88,76 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό μήκος του αγώνα ανέρχεται σε 267,36 χλμ.Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26MOLONLAVE, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τις ομάδες και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 23:59.