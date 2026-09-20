Η ενδυνάμωση του κορμού (πυρήνα) μας είναι απαραίτητο συστατικό της καθημερινής μας γυμναστικής για υγιές σώμα στο πέρασμα του χρόνου, καλύτερη στάση και αποφυγή των τραυματισμών.
Όταν αναφερόμαστε στην εξάσκηση αυτού, είναι σημαντικό να μην συγχέεται ο σχηματισμός και η σμίλευση των κοιλιακών μας. Σίγουρα όμως, υπάρχουν πολλές ασκήσεις που λειτουργούν ωφέλημα για αυτούς, συμβάλλοντας στο να χτίσουμε ένα γερό και ελκυστικό σώμα.
Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνεις, αν και πηγαίνεις γυμναστήριο
Για να ενεργοποιήσεις τους μύες αυτούς και να χτίσεις έναν δυνατό και σταθερό κορμό, πρόσθεσε στην fitness ρουτίνα σου μερικές από τις παρακάτω ασκήσεις, οι οποίες εξηγούνται μέσα από σύντομα και απλά βίντεο tutorials. Και καλή γυμναστική!
Σανίδα στο πλάι
Stir The Pot
Χαμηλή Σανίδα
Bear Hold
Πηγή: www.allyou.grΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.