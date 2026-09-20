Τέσσερις απλές ασκήσεις ενδυνάμωσης για τον κορμό και τους κοιλιακούς σου

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
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Η ενδυνάμωση του κορμού (πυρήνα) μας είναι απαραίτητο συστατικό της καθημερινής μας γυμναστικής για υγιές σώμα στο πέρασμα του χρόνου, καλύτερη στάση και αποφυγή των τραυματισμών.

Τέσσερις απλές ασκήσεις ενδυνάμωσης για τον κορμό και τους κοιλιακούς σου

Όταν αναφερόμαστε στην εξάσκηση αυτού, είναι σημαντικό να μην συγχέεται ο σχηματισμός και η σμίλευση των κοιλιακών μας. Σίγουρα όμως, υπάρχουν πολλές ασκήσεις που λειτουργούν ωφέλημα για αυτούς, συμβάλλοντας στο να χτίσουμε ένα γερό και ελκυστικό σώμα.

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Για να ενεργοποιήσεις τους μύες αυτούς και να χτίσεις έναν δυνατό και σταθερό κορμό, πρόσθεσε στην fitness ρουτίνα σου μερικές από τις παρακάτω ασκήσεις, οι οποίες εξηγούνται μέσα από σύντομα και απλά βίντεο tutorials. Και καλή γυμναστική!

Σανίδα στο πλάι

Stir The Pot

Χαμηλή Σανίδα

Bear Hold

Πηγή: www.allyou.gr

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