Ο Μπισμπίκης για την περιπέτεια της υγείας του: «Έπαθα έμφραγμα όρθιος»

Η εξομολόγηση για το έμφραγμα και τα πέντε στεντ

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Δέσποινα Βανδή: Δεν έλειψε από το πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης υπέστη έμφραγμα πριν από δύο χρόνια, χωρίς να το καταλάβει αρχικά.
  • Πίστευε ότι είχε ψύξη και χρειάστηκε να τοποθετηθούν πέντε στεντ.
  • Μετά την περιπέτεια υγείας του, άρχισε να προσέχει περισσότερο τον εαυτό του.
  • Δηλώνει ότι δεν πιστεύει στην τύχη, αλλά στη μοίρα και τον χαρακτήρα του ανθρώπου.
  • Είναι σε σχέση με τη Δέσποινα Βανδή από το 2021, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από δύο χρόνια μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, αποκαλύπτοντας πως υπέστη έμφραγμα χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τι του είχε συμβεί.

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Ο ηθοποιός εξήγησε πως πήγε στο νοσοκομείο πιστεύοντας ότι είχε πάθει ψύξη, όμως μέσα σε λίγα λεπτά οι γιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση πέντε στεντ.

«Άργησε να με επηρεάσει. Η αλήθεια είναι ότι έπαθα έμφραγμα όρθιος. Πήγα στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχω ψύξη. Μέσα σε δέκα λεπτά με έβαλαν μέσα και μου βάλανε πέντε στεντ. Βγήκα και ήμουν μια χαρά. Οπότε δεν κατάλαβα τι έγινε και συνέχιζα να κάνω τη ζωή που έκανα. Τώρα έχω αρχίσει και προσέχω. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε και θεωρώ πως είμαι σε καλό δρόμο» είπε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε ακόμη στην τύχη, αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή, λέγοντας πως δεν πιστεύει ιδιαίτερα σε αυτήν.

«Νομίζω είμαι τυχερός. Αν και δεν πιστεύω στην τύχη. Νομίζω ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του, όπως λέει και ο Ηράκλειτος» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν η εξωτερική του εμφάνιση τον έχει βοηθήσει στη ζωή του, ο ηθοποιός απάντησε με τον δικό του άμεσο τρόπο: «Δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό. Σίγουρα κάποια πράγματα ήταν πιο εύκολα για εμένα. Με τις γυναίκες, ας πούμε».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις στη συνέντευξή του στο ΒΗΜΑgazino και στην Έρη Βαρδάκη.

Ο ηθοποιός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τη Δέσποινα Βανδή. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021 και όλα αυτά τα χρόνια έχει κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να κρύβεται ωστόσο.

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