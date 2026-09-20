Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από δύο χρόνια μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, αποκαλύπτοντας πως υπέστη έμφραγμα χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τι του είχε συμβεί.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως πήγε στο νοσοκομείο πιστεύοντας ότι είχε πάθει ψύξη, όμως μέσα σε λίγα λεπτά οι γιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση πέντε στεντ.

«Άργησε να με επηρεάσει. Η αλήθεια είναι ότι έπαθα έμφραγμα όρθιος. Πήγα στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχω ψύξη. Μέσα σε δέκα λεπτά με έβαλαν μέσα και μου βάλανε πέντε στεντ. Βγήκα και ήμουν μια χαρά. Οπότε δεν κατάλαβα τι έγινε και συνέχιζα να κάνω τη ζωή που έκανα. Τώρα έχω αρχίσει και προσέχω. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε και θεωρώ πως είμαι σε καλό δρόμο» είπε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε ακόμη στην τύχη, αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή, λέγοντας πως δεν πιστεύει ιδιαίτερα σε αυτήν.

«Νομίζω είμαι τυχερός. Αν και δεν πιστεύω στην τύχη. Νομίζω ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του, όπως λέει και ο Ηράκλειτος» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν η εξωτερική του εμφάνιση τον έχει βοηθήσει στη ζωή του, ο ηθοποιός απάντησε με τον δικό του άμεσο τρόπο: «Δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό. Σίγουρα κάποια πράγματα ήταν πιο εύκολα για εμένα. Με τις γυναίκες, ας πούμε».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις στη συνέντευξή του στο ΒΗΜΑgazino και στην Έρη Βαρδάκη.

Ο ηθοποιός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τη Δέσποινα Βανδή. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021 και όλα αυτά τα χρόνια έχει κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να κρύβεται ωστόσο.