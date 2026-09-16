Άση Μπήλιου: Πρεμιέρα για το ανανεωμένο Stars System τη Δευτέρα στις 09:00

Από τις 21 Σεπτεμβρίου καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 15:37 Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
16.09.26 , 15:31 Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της
16.09.26 , 15:30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social
16.09.26 , 15:15 Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
16.09.26 , 15:05 Μητσοτάκης: «Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»
16.09.26 , 15:00 Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
16.09.26 , 15:00 Οι CAMACHO και Z-CAT έρχονται στις 19 Σεπτεμβρίου, στο BOTOXE Athens
16.09.26 , 14:53 Διαγωνισμός PISA: Απογοητευτικά αποτελέσματα για τα Ελληνόπουλα
16.09.26 , 14:48 Κρίση στον Κόλπο: Οι πολλαπλές συγκρούσεις προκαλούν παγκόσμιο χάος
16.09.26 , 14:44 Φον ντερ Λάιεν: Φόρος τιμής στους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Ψάθα
16.09.26 , 14:37 The Black Tabasco – «Animal Love»: Δείτε το νέο τους video
16.09.26 , 14:36 Άρης Μουγκοπέτρος: «8ο και τελευταίο χειρουργείο!»
16.09.26 , 14:30 Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή
16.09.26 , 14:26 Βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
16.09.26 , 14:20 Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι γιατροί προσφεύγουν κατά του εντάλματος προφυλάκισης
Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του
Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του Stars System

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπληρώνει 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επιστρέφει ανανεωμένο μέσα από τη συχνότητα του Star, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, καθημερινά στις 09:00

Η αγαπημένη αστρολόγος Άση Μπήλιου θα μας κρατά συντροφιά με τις προβλέψεις της και θα μας αποκωδικοποιεί το πλανητικό σκηνικό!

Stars System: Από τη Δευτέρα 21/9 το ραντεβού με την Άση Μπήλιου δε χάνεται

Θα αναλύει διεξοδικά πώς μας επηρεάζουν οι πλανητικές όψεις, οι φάσεις της Σελήνης και οι ανάδρομες πορείες πλανητών. Παράλληλα, θα εξηγεί τη σημασία των στοιχείων και των θέσεων στον αστρολογικό μας χάρτη, που συνδέονται με τον χαρακτήρα μας και επηρεάζουν τις επιλογές μας, τόσο σε ερωτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Stars System: Γιορτάζει 20 χρόνια και γίνεται καθημερινό στο Star

Η Άση Μπήλιου και το Stars System επιστρέφουν στο Star – Όλα όσα θα δούμε

Επιπλέον, η Άση Μπήλιου, με τη δική της αστρολογική ματιά, θα προσεγγίζει τις εξελίξεις σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ θα αναλύει τα ευνοϊκά και τα απαιτητικά διαστήματα για όλα τα ζώδια, για να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσουν τα άστρα κάθε μέρα και να αποφεύγουμε…πλανητικές περιπέτειες!

Παρουσίαση: Άση Μπήλιου
Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος 
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης 
Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης
Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης 

Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια
Διεύθυνση Παραγωγής:  Γιώργος Παπαρρίζος 
Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη
Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα 
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions
 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
STARS SYSTEM
 |
ΖΩΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταινία Online: Δες Την Αριστουργηματική Ταινία «Η Φάλαινα»
Media
Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
Ανθή Βούλγαρη
Media
Ανθή Βούλγαρη: «Από χθες βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος. Θεωρώ εσκεμμένα»
Λευτέρης Πράσινος
Media
Δημοσιογραφός αποχωρεί οικειοθελώς από τον ΑΝΤ1 μετά από 10 χρόνια
Κατερίνα Λάσπα
Media
Μεγάλη επιστροφή στην TV χρόνια μετά - Ποια παρουσιάστρια κάνει πρεμιέρα;
GNTM 7
Media
GNTM 7: Τα... fashion statements των κριτών λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!
«Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα»: Πρεμιέρα Στις 21 Σεπτεμβρίου
Media
«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Η νέα καθημερινή παρέα από τις 21 Σεπτεμβρίου
Βarbie: Aποκαλύψεις Από Την Παραγωγό Ρόμπι Μπρένερ
Media
Βarbie: «Είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει σίκουελ», δήλωσε η παραγωγός
Ξέσπασε Ο Στραβελάκης Με Την Ανάρτηση Της Μάνου
Media
«Ντροπή, είναι νεκρός!»:Έξαλλος ο Στραβελάκης με την Αφροδίτη Μάνου
Μαζωνάκης: «Θα Το Πω, ο Σάκης Γιατί Δεν Πήγε;»
Media
Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Θα το πω, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top