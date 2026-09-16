Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπληρώνει 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επιστρέφει ανανεωμένο μέσα από τη συχνότητα του Star, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, καθημερινά στις 09:00

Η αγαπημένη αστρολόγος Άση Μπήλιου θα μας κρατά συντροφιά με τις προβλέψεις της και θα μας αποκωδικοποιεί το πλανητικό σκηνικό!

Θα αναλύει διεξοδικά πώς μας επηρεάζουν οι πλανητικές όψεις, οι φάσεις της Σελήνης και οι ανάδρομες πορείες πλανητών. Παράλληλα, θα εξηγεί τη σημασία των στοιχείων και των θέσεων στον αστρολογικό μας χάρτη, που συνδέονται με τον χαρακτήρα μας και επηρεάζουν τις επιλογές μας, τόσο σε ερωτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Επιπλέον, η Άση Μπήλιου, με τη δική της αστρολογική ματιά, θα προσεγγίζει τις εξελίξεις σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ θα αναλύει τα ευνοϊκά και τα απαιτητικά διαστήματα για όλα τα ζώδια, για να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσουν τα άστρα κάθε μέρα και να αποφεύγουμε…πλανητικές περιπέτειες!

Παρουσίαση: Άση Μπήλιου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος

Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη

Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions



