Ανθή Βούλγαρη: «Από χθες βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος. Θεωρώ εσκεμμένα»

Η διευκρίνισή της στον αέρα για κλινική στα νότια προάστια

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Ανθή Βούλγαρη: Ξεκαθάρισε τι είπε για την κλινική

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Τη δική της απάντηση σε δημοσιεύματα που, όπως ανέφερε, απέδωσαν διαφορετικά τα λόγια της έδωσε η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς είχε πει μία ημέρα νωρίτερα, όταν είχε συνομιλήσει στον αέρα με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Όπως εξήγησε, η συζήτησή τους αφορούσε συγκεκριμένη κλινική στα νότια προάστια, την οποία μάλιστα είχε επισκεφθεί και η ίδια στο παρελθόν.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, είδε στη συνέχεια δημοσιεύματα των οποίων οι τίτλοι παρέπεμπαν σε διαφορετική κλινική, αυτή τη φορά στο Κολωνάκι. Η ίδια θέλησε να αποσαφηνίσει δημόσια το σημείο, τονίζοντας πως όσα γράφτηκαν στους τίτλους δεν ανταποκρίνονταν σε όσα είχε πει στον αέρα.

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«Από χθες βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος. Θεωρώ εσκεμμένα λάθος, γιατί μέσα στο ρεπορτάζ το γράφετε όλοι. Χθες είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη εδώ και λέγαμε για μια κλινική στα νότια προάστια που είχε εγκαινιάσει και του είπα ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική και μου πρότειναν να κάνω μια θεραπεία… Και με έβγαλαν ότι πήγα στην άλλη κλινική, στον τίτλο!

Παιδιά, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και στον τίτλο να βάζετε αυτά που λέμε, γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε όλοι, εντάξει; Βλέπω πολλά μηνύματα και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε», είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.

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