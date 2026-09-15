Ο Λευτέρης Πράσινος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στον σταθμό. Ο δημοσιογράφος, που παρουσίαζε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σαββατοκύριακου, γνωστοποίησε ότι αποχωρεί οικειοθελώς, επιλέγοντας να κάνει την ανακοίνωση μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Στο μήνυμά του, ο Λευτέρης Πράσινος αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση ενός μεγάλου επαγγελματικού κύκλου, ευχαριστώντας πρόσωπα που στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη δεκαετή πορεία, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που τον παρακολουθούσε σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης από τον ΑΝΤ1

Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος έγραψε: «Αυτή ήταν η τελευταία μου αποφώνηση στα δελτία ειδήσεων του ΑΝΤ1, ύστερα από 10 χρόνια. Κάθε αρχή έχει το τέλος της και κάθε τέλος -όσο δύσκολο κι αν είναι- κρύβει μέσα του μία νέα αρχή. Μετά από 10 χρόνια γεμάτα εικόνες, γεγονότα, αγωνίες, χαρές και ΚΥΡΙΩΣ ανθρώπους, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος της επαγγελματικής μου ζωής στην τηλεόραση του ΑΝΤ1».

Μαζί με το κείμενό του κοινοποίησε και απόσπασμα από την αποφώνηση του τελευταίου του δελτίου ειδήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η αποχώρησή του από τον σταθμό έχει ήδη ολοκληρωθεί σε επίπεδο τηλεοπτικής παρουσίας.

Το ευχαριστώ σε Θοδωρή Κυριακού και συνεργάτες

Ο Λευτέρης Πράσινος έκανε ειδική αναφορά στον πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, αλλά και στους συναδέλφους του με τους οποίους συνεργάστηκε στο ενημερωτικό τμήμα. Όπως σημείωσε: «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τον πρόεδρο του Ομίλου κ. Θοδωρή Κυριακού. Αναπόσπαστο κομμάτι του Λευτέρη, που δεν ήταν μόνο παρουσιαστής δελτίων, αλλά & συντάκτης διεθνών ειδήσεων, τα συναδελφάκια στο Εξωτερικό Δελτίο. Σας αγαπώ & σας εκτιμώ όλους! Η απόφαση να αποχωρήσω οικειοθελώς δεν ήταν εύκολη. Κάποιοι κύκλοι κλείνουν, επειδή το επιλέγουμε. Κάποιοι, επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν. Σημασία έχει να φεύγεις όπως μπήκες: με αξιοπρέπεια, καθαρή συνείδηση και σεβασμό σε όσα έζησες».

Με αυτή τη διατύπωση, ο δημοσιογράφος περιέγραψε ως δύσκολη την απόφασή του, υπογραμμίζοντας ότι η αποχώρησή του ήταν οικειοθελής και συνδέεται με το κλείσιμο ενός κύκλου στην επαγγελματική του διαδρομή.

Τι έγραψε για την επόμενη μέρα

Στο τελευταίο μέρος της ανάρτησής του, ο Λευτέρης Πράσινος απευθύνθηκε στους τηλεθεατές που τον εμπιστεύτηκαν μέσα από τα δελτία ειδήσεων του ΑΝΤ1, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Σας ευχαριστώ για κάθε φορά που επιλέξατε να με ακούσετε, να με εμπιστευτείτε και να μοιραστείτε μαζί μου ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Δεν ξέρω ακόμη τί θα φέρει η επόμενη μέρα. Ξέρω μόνο ότι θα τη συναντήσω με την ίδια αγάπη για αυτό που κάνω και με ακόμη μεγαλύτερη πίστη σε αυτό που έρχεται. Δεν θα πω «αντίο». Όπως είπα & στην αποφώνηση… «εις το επανιδείν»! Σας ευχαριστώ από καρδιάς!».