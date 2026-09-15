Η Αθηνά Οικονομάκου είναι μια πολύ τρυφερή μητέρα, με τα δύο της παιδιά να αποτελούν το κέντρο του κόσμου της.

Η ίδια μοιράζεται πολλές προσωπικές της στιγμές στα social media, ωστόσο οι φωτογραφίες με τον Μάξιμο και τη Σιέννα στο Instagram έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στο προφίλ της.

Το απόγευμα της Τρίτης, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μια νέα τρυφερή φωτογραφία με τη Σιέννα. Σε αυτή, μαμά και κόρη είναι ξαπλωμένες αντικριστά, με την ηθοποιό να κοιτάζει τη μικρή της και να «λιώνει».

Η Αθηνά Οικονομάκου με την 5χρονη κόρη της, Σιέννα

Η Αθηνά Οικονομάκου απέκτησε τα παιδιά της από τον γάμο της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της, η επιχειρηματίας είναι πάντα εκεί για τον 8χρονο Μάξιμο και την 5χρονη Σιέννα, αποδεικνύοντας ότι η μητρότητα είναι για εκείνη πάνω απ' όλα.

«Εγώ κάθε πρωί, προσπαθώντας να προλάβω το σχολικό λεωφορείο της Σιέννα, αφού του Μάξιμος έχει ήδη φύγει», σχολίασε με χιούμορ, καταγράφοντας τον εαυτό της να τρέχει.

Η ηθοποιός αυτό το καλοκαίρι έζησε έντονες συγκινήσεις, με κορυφαία τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Μιλώντας για την όμορφη περίοδο που διανύει, αλλά και για όσους έχουν λόγο στη ζωή της, η Αθηνά Οικονομάκου είχε δηλώσει στο «Χαμογέλα και Πάλι!»:

«Είμαι ευτυχισμένη αυτή την περίοδο. Περνάω πολύ ωραία. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να λογοδοτήσω σε κάποιον ή ότι οφείλω εξηγήσεις σε κάποιον. Δεν παρακολουθώ τι λένε για μένα, αλλά μου τα βγάζει το Instagram και αυτά. Ο καθένας διαχειρίζεται τις απόψεις και τη συμπεριφορά του, δεν με αγγίζει κάτι. Στον δρόμο μου λένε αισιόδοξα πράγματα. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι δεν με συμπαθεί ο κόσμος, έχω λάβει αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό».