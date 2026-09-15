Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Μαρία «σπάει» τη σιωπή της

«Θέλω την παραδειγματική τιμωρία τους για τον θάνατο του παιδιού μας»

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Ελλαδα
Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη Μαρία μιλά μετά την κηδεία του αδερφού της / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, ζητάει την τιμωρία των υπευθύνων για τον ξαφνικό θάνατό του.
  • Η Μαρία εκφράζει την αδυναμία της οικογένειας να συνειδητοποιήσει την απώλεια και επιθυμεί να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του αδελφού της.
  • Δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απολογούνται στον ανακριτή.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη, με στοιχεία από ψηφιακά πειστήρια.
  • Οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να προφυλακιστούν λόγω της σοβαρότητας της κατηγορίας.

Την τιμωρία των ενόχων για τον άδικο και ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε η αδερφή του Μαρία, η οποία μίλησε δημόσια λίγες ώρες μετά την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη.  

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Με έντονη συγκίνηση, αναφέρθηκε στον ξαφνικό χαμό του αδελφού της και στην αδυναμία της οικογένειας να συνειδητοποιήσει ακόμη τι έχει συμβεί. 

«Θέλω την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Δεν το χωρά το μυαλό μου αυτό που έγινε», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Live News.  

Μαρία Μαζωνάκη

Η Μαρία Μαζωνάκη ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων για τον θάνατο του αδερφού της / Φωτογραφία NDP (Ανδρέας Νικολαρέας) 

Η Μαρία Μαζωνάκη ανέφερε επίσης ότι δεν είχε γνωρίσει τους κατηγορούμενους της υπόθεσης. «Δεν τους ήξερα τους κατηγορούμενους», είπε. 

Παράλληλα, μίλησε για την αγάπη του κόσμου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη και ζήτησε η μνήμη του να παραμείνει ζωντανή: «Αυτό που θέλω είναι ο κόσμος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του», ανέφερε. 

Η οικογένεια περιμένει πλέον τα αποτελέσματα της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, αλλά και τις ενέργειες των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής του. 

Στον ανακριτή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί οδηγήθηκαν την Τρίτη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για τις απολογίες τους.

Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, που τους απήγγειλαν τη Δευτέρα οι δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία.

Το νέο υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γιατροί Γιώργου Μαζωνάκη

Στα δικαστήρια οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία Εurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει, επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους και ακολούθως θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Μετά την απολογία ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, αξιολογώντας την κατηγορία, τους ισχυρισμούς και την εν γένει συμπεριφορά τους, πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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