ΟΑΣΑ: Ξεκινούν οι 4 νέες λεωφορειακές γραμμές - Αναλυτικά οι στάσεις

Από 18 Σεπτεμβρίου οι νέες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
ΟΑΣΑ: Ξεκινούν 4 Νέες Λεωφορειακές Γραμμές - Οι Στάσεις
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 18 Σεπτεμβρίου, ο ΟΑΣΑ εφαρμόζει νέες λεωφορειακές γραμμές στην Ανατολική και Δυτική Αττική.
  • Δημιουργούνται 4 νέες γραμμές: 314 (Ραφήνα), 320 (Λαύριο), 868 (Θριάσιο Νοσοκομείο), 870 (Ελευσίνα).
  • Οι νέες γραμμές ενισχύουν τη σύνδεση με σταθμούς Μετρό και Προαστιακού, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα.
  • Η γραμμή 314 θα έχει 73 δρομολόγια ημερησίως, ενώ οι υπόλοιπες 50, 10 και 48 αντίστοιχα.
  • Αναλυτικά δρομολόγια και στάσεις θα είναι διαθέσιμα για το επιβατικό κοινό.

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ξεκινά η εφαρμογή των νέων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του ΟΑΣΑ στην Ανατολική και Δυτική Αττική.

Με την έναρξη των νέων δρομολογίων, διευρύνεται η συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και ενισχύονται οι απευθείας συνδέσεις με σταθμούς Μετρό και Προαστιακού.

Το Λαύριο συνδέεται με τον Σταθμό Κορωπί, τα Μέγαρα και η Ελευσίνα με τον Σταθμό Αγία Μαρίνα, ενώ η Ραφήνα αποκτά ενισχυμένη σύνδεση με τον Σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας. Παράλληλα, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση της Μάνδρας και η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Για κάθε γραμμή έχουν καθοριστεί αναλυτικά τα δρομολόγια, τα ωράρια λειτουργίας, οι συχνότητες και οι στάσεις, ώστε το επιβατικό κοινό να έχει πλήρη εικόνα των αλλαγών που τίθενται σε ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου.

Οι τέσσερις νέες λεωφορειακές γραμμές 

314 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ

Η γραμμή 314 τροποποιείται και επεκτείνει την εξυπηρέτησή της έως τη Ραφήνα, μέσω Παλλήνης και Πικερμίου.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί 73 δρομολόγια ημερησίως.

Το πρώτο δρομολόγιο από το Δημαρχείο Ραφήνας αναχωρεί στις 05:10, ενώ το τελευταίο από τον Σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας στις 23:30.

Κατά τις ώρες αιχμής τις καθημερινές, η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται σε 30-35 λεπτά.

Προβλέπεται επίσης παραλλαγή της διαδρομής μέσω της περιοχής Πανόραμα Παλλήνης, ενισχύοντας την τοπική κάλυψη της γραμμής.

320 ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΥΡΙΟ

Η νέα γραμμή 320 συνδέει απευθείας το Λαύριο με τον Σταθμό Κορωπί, ενισχύοντας τη σύνδεση της νοτιοανατολικής Αττικής με το δίκτυο Μετρό και Προαστιακού.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί 50 δρομολόγια ημερησίως.

Το πρώτο δρομολόγιο από το Λαύριο αναχωρεί στις 05:20, ενώ το τελευταίο από τον Σταθμό Κορωπί στις 22:55.

Κατά τις ώρες αιχμής τις καθημερινές, η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται σε 35-40 λεπτά.

Η νέα διαδρομή εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, Κορωπί, Καλύβια, Κουβαρά, Κερατέα, Θορικό και Λαύριο.

868 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΜΑΝΔΡΑ

Η γραμμή 868 επεκτείνεται και διαμορφώνεται σε κυκλική διαδρομή που συνδέει τον Σταθμό Αγία Μαρίνα με το Θριάσιο Νοσοκομείο και τη Μάνδρα.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί 10 δρομολόγια ημερησίως.

Το πρώτο δρομολόγιο από τη Μάνδρα αναχωρεί στις 05:40, ενώ το τελευταίο από τον Σταθμό Αγία Μαρίνα στις 22:30.

Κατά τις ώρες αιχμής τις καθημερινές, η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 90 λεπτά.

Με την επέκταση της γραμμής ενισχύεται τόσο η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο όσο και η σύνδεση της Μάνδρας και της Μαγούλας με το δίκτυο του Μετρό.

870 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΕΓΑΡΑ

Η νέα γραμμή 870 δημιουργεί απευθείας σύνδεση του Σταθμού Αγία Μαρίνα με την Ελευσίνα και τα Μέγαρα.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί 48 δρομολόγια ημερησίως.

Το πρώτο δρομολόγιο από τα Μέγαρα αναχωρεί στις 05:30, ενώ το τελευταίο από τον Σταθμό Αγία Μαρίνα στις 22:40.

Κατά τις ώρες αιχμής τις καθημερινές, η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 40 λεπτά.

Η νέα σύνδεση εξυπηρετεί περιοχές της Δυτικής Αττικής μέσω Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Νέας Περάμου και Μεγάρων, δημιουργώντας απευθείας πρόσβαση προς το δίκτυο του Μετρό.

Αναλυτικά οι στάσεις των γραμμών

Γραμμή 314

Κατεύθυνση προς Ραφήνα (50 στάσεις)

Στ. Δουκ. Πλακεντίας - Παπαρηγοπούλου - Καραολή Δημητρίου - Χρυσ. Σμύρνης - Κέας - Κλεισθένους - 1η Γαργηττού - 2η Γαργηττού - Δάμωνος - Κυκλάδων - Κεφαλληνίας - Χίου - Θάσου - Ευρυτανίας - Ηρακλείου - Β. Ρώτα - 1η Γέρακα - Πύργος - Γέφυρα - Ασύρματος - Σινέ Παλλήνη - Γεφυράκι - Τήνου - ΟΑΕΔ - Γυμνάσιο - Τσιρίκου - Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης - Νομαρχία - Πλουτάρχου - Μπαρμπαγιάννη - Φαρμακευτική - Γιάννα - Μοναξιά - ALMA - Μπουτάρη - 1η Πικερμίου - 2η Πικερμίου - 3η Πικερμίου - Ευτυχίας - Νοσοκομείο Ζώων - Καλλιτεχνούπολη - Αρίωνος - Βυζαντίου - Δωδεκανήσου - Βγένα - ΚΕΠ Ραφήνας - Κτηνιατρείο - Υψηλάντου - Γερμανός - Δημαρχείο Ραφήνας.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας (51 στάσεις)

Δημαρχείο Ραφήνας - Ραφήνα Κέντρο - Φλέμινγκ - Δημοκρατίας - Σκουφέικα - Βελανίδια - Κωστή Παλαμά - ΚΕΠ Ραφήνας - Βγένα - Ναρκίσσου - Βυζαντίου - Αρίωνος - Καλλιτεχνούπολη - Νοσοκομείο Ζώων - ELBISCO - 3η Πικερμίου - 2η Πικερμίου - 1η Πικερμίου - Μπουτάρη - ALMA - Μοναξιά - Πεύκο - Γιάννα - Φαρμακευτική - Μπαρμπαγιάννη - Πλουτάρχου - 1η Νομαρχία - Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης - Τσιρίκου - Γυμνάσιο - Τήνου - Γεφυράκι - Στροφή Παλλήνης - Σινέ Παλλήνη - Ασύρματος - Γέφυρα - 1η Γέρακα - 2η Γέρακα - Παιδ. Χαρά - Θάσου - Χίου - Κεφαλληνίας - Κυκλάδων - Δάμωνος - Κλεισθένους - Ήρας - Κυβέλης - Μπενάκη - Έθνος - Παπαρηγοπούλου - Στ. Δουκ. Πλακεντίας.

Παραλλαγή μέσω Πανοράματος Παλλήνης

Κατεύθυνση προς Ραφήνα (65 στάσεις)

Στ. Δουκ. Πλακεντίας - Παπαρηγοπούλου - Καραολή Δημητρίου - Χρυσ. Σμύρνης - Κέας - Κλεισθένους - 1η Γαργηττού - 2η Γαργηττού - Δάμωνος - Κυκλάδων - Κεφαλληνίας - Χίου - Θάσου - Ευρυτανίας - Ηρακλείου - Β. Ρώτα - 1η Γέρακα - Πύργος - Γέφυρα - Ασύρματος - Σινέ Παλλήνη - Γεφυράκι - Τήνου - ΟΑΕΔ - Γυμνάσιο - Τσιρίκου - Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης - Νομαρχία - Πλουτάρχου - Μπαρμπαγιάννη - Κύπρου - 1η Θεσσαλονίκης - 1η Πλατεία - 1η Μακεδονίας - 1η Θράκης - 1η Αρχιμήδους - 1η Φιλ. Εταιρείας - 1η Φαρμάκη - 7η Δωριέων - 3η Φιλικής Εταιρείας - 5η Φιλικής Εταιρείας - 1η Ιωνίας - 1η Κύπρου - Κωνσταντινουπόλεως - Κύπρου - Φαρμακευτική - Γιάννα - Μοναξιά - ALMA - Μπουτάρη - 1η Πικερμίου - 2η Πικερμίου - 3η Πικερμίου - Ευτυχίας - Νοσοκομείο Ζώων - Καλλιτεχνούπολη - Αρίωνος - Βυζαντίου - Δωδεκανήσου - Βγένα - ΚΕΠ Ραφήνας - Κτηνιατρείο - Υψηλάντου - Γερμανός - Δημαρχείο Ραφήνας.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας (65 στάσεις)

Δημαρχείο Ραφήνας - Ραφήνα Κέντρο - Φλέμινγκ - Δημοκρατίας - Σκουφέικα - Βελανίδια - Κωστή Παλαμά - ΚΕΠ Ραφήνας - Βγένα - Ναρκίσσου - Βυζαντίου - Αρίωνος - Καλλιτεχνούπολη - Νοσοκομείο Ζώων - ELBISCO - 3η Πικερμίου - 2η Πικερμίου - 1η Πικερμίου - Μπουτάρη - ALMA - Μοναξιά - Πεύκο - Γιάννα - Φαρμακευτική - Κύπρου - 2η Θεσσαλονίκης - 1η Πλατεία - 2η Μακεδονίας - 2η Θράκης - 2η Αρχιμήδους - 2η Φιλικής Εταιρείας - 2η Φαρμάκη - Πηλέως - 4η Φιλικής Εταιρείας - 6η Φιλικής Εταιρείας - 2η Ιωνίας - 2η Κύπρου - Κύπρου - Μπαρμπαγιάννη - Πλουτάρχου - 1η Νομαρχία - Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης - Τσιρίκου - Γυμνάσιο - Τήνου - Γεφυράκι - Στροφή Παλλήνης - Σινέ Παλλήνη - Ασύρματος - Γέφυρα - 1η Γέρακα - 2η Γέρακα - Παιδ. Χαρά - Θάσου - Χίου - Κεφαλληνίας - Κυκλάδων - Δάμωνος - Κλεισθένους - Ήρας - Κυβέλης - Μπενάκη - Έθνος - Παπαρηγοπούλου - Στ. Δουκ. Πλακεντίας.

Γραμμή 320

Κατεύθυνση προς Λαύριο (24 στάσεις)

Προαστιακός 2 - 16η Μαρκοπούλου - 17η Μαρκοπούλου - 18η Μαρκοπούλου - 19η Μαρκοπούλου - Κινετίζα - Κουβαράς - Πέτα - Αγ. Τριάδα - Παναγιωταράκου - Φειδίου - Φιλαρμονική - Κτηνιατρείο - Έξοδος Κερατέας - Επιχειρ. Πάρκο Κερατέας - Αυρόκαστρο - Διψέλιζα - Ελαιοχώρι - Παλαιοκαμάριζα - Θορικό - Τεχνολογικό Πάρκο - Φοινικόδασος - ΕΠΑΛ - Τέρμα / Γαλλική Σκάλα.

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπί (22 στάσεις)

Τέρμα / Γαλλική Σκάλα - Δημ. Στάδιο Λαυρίου - Κυπριανός - Αποθ. Γαλλικής Εταιρείας - Λιμανάκι Θορικού - Διαστ. Βιολογικού - Περιγιάλι - Μαρμαράδικο - 'Ανω Δασκαλείο / Μπουζαλάδες - Ζαπάνι - Α΄ Είσοδος Κερατέας - Παύλου Μελά - Αστυνομία - Δημοτικό Πάρκινγκ - Δημ. Στάδιο Κερατέας - Κέντρο Αποκατάστασης - Πέτα 2 - Γέφυρα Κουβαρά - Αγ. Γεώργιος Καλυβίων - Γήπεδο - Προαστιακός 1 - Προαστιακός 2.

Γραμμή 868

Κυκλική διαδρομή Στ. Αγ. Μαρίνα - Θριάσιο Νοσοκομείο - Μάνδρα - Στ. Αγ. Μαρίνα

Αφετηρία 868 - 1η Αγ. Μαρίνας - Στ. Αγ. Μαρίνα - Στροφή Αγ. Βαρβάρας - Σιδηροπούλου - Παναγίτσα - Δημαρχείο - Κουνέλια - Σχολεία - Στροφή Δάσους - Κολώνες - Διομήδειος - Ψυχιατρείον / Μονή Δαφνίου - Βυζαντίου - 1η Αφαίας / Ιερό Αφροδίτης - 2η Αφαίας - Σκαραμαγκάς - Διυλιστήρια - Χαλυβουργεία - Χαλύψ - Λουζιτάνια - ΙΚΑ - Παράδεισος - Φοίνιξ - Πετρολίνα - Αγγελοπούλου - Παράδεισος - Αγγέλου - Πέππα - Πολυκατοικίες - Γεωρ. Γεννηματά - Θριάσιο Νοσοκομείο - Προαστιακός - Λαφαζάνη - Σχολείο - Πλ. Μαγούλας - Φούρνος - Τσακάλη - ΕΛΠΑΚ - Διασταύρωση Θηβών - Νεκροταφείο - Πάλλης - Δημαρχείο - Ιονική Τράπεζα - Πλατεία Μάνδρας - Σωκράτους - ΓΕΛ Μάνδρας - Σπετσών - ΚΑΠΗ - Πάλλης - Νεκροταφείο - Διασταύρωση Θηβών - Τσακάλη - Μπάσκετ - Φούρνος - Πλ. Μαγούλας - Σχολείο - Προαστιακός - Νοσοκομείο - Γεωργίου Γεννηματά - Πολυκατοικίες - Πέππα - Σχολείο Παραδείσου - Αγγέλου - Παράδεισος - Χαλυβουργική - Πετρολίνα - Φοίνιξ - Παράδεισος - Γέφυρα Ασπροπύργου - Εμποροπλοιάρχων - Χαλύψ - Χαλυβουργεία - Διυλιστηρίων - Σκαραμαγκάς - Διασταύρωση Παλάσκα - 2η Αφαίας - Ψυχιατρείο - Κολώνες - Στροφή Δάσους - Κουνέλια - Δημαρχείο - Σιδηροπούλου - Στροφή Αγ. Βαρβάρας.

Γραμμή 870

Κατεύθυνση προς Μέγαρα (47 στάσεις)

Στ. Αγ. Μαρίνα - Στροφή Αγ. Βαρβάρας - Σιδηροπούλου - Παναγίτσα - Δημαρχείο - Κουνέλια - Σχολεία - Στροφή Δάσους - Κολώνες - Διομήδειος - Ψυχιατρείον / Μονή Δαφνίου - Βυζαντίου - 1η Αφαίας / Ιερό Αφροδίτης - 2η Αφαίας - Σκαραμαγκάς - Διυλιστήρια - Χαλυβουργεία - Χαλύψ - Λουζιτάνια - ΙΚΑ - Παράδεισος - Φοίνιξ - Πετρολίνα - Αγγελοπούλου - Λεύκες - 2η Αεροδρομίου - ΟΤΕ - Στροφή Μαγούλας - Γήπεδο - Πολεοδομία - 1η ΕΛΠΕ - 2η ΕΛΠΕ - Λουτρόπυργος - Νεράκι - Γυμνάσιο / Λύκειο - Πολυκατοικίες - Μεγ. Αλεξάνδρου - ΚΕΕΔ - Διασταύρωση - 28ης Οκτωβρίου - Πλατεία Βασιλέως Κων/νου - Πλατεία Εθνικής Αντίστασης - Γήπεδο - Μέλι - Βυζαντίου - ΙΚΑ - Προαστιακός.

Κατεύθυνση προς Στ. Αγ. Μαρίνα (43 στάσεις)

Προαστιακός - Μίνωας - ΕΛΤΑ - 28ης Οκτωβρίου - Δημοτικό Κοιμητήριο - Διασταύρωση - ΚΕΕΔ - Πλατεία Ηρώων - Μεγάλο Πεύκο - Γυμνάσιο / Λύκειο - Νεράκι - Λουτρόπυργος - 2η ΕΛΠΕ - 1η ΕΛΠΕ - Μπλόκο - Κορδάτου - Γήπεδο - Στροφή Μαγούλας - ΟΤΕ - Ρεξ - Αεροδρομίου - Λεύκες - Χαλυβουργική - Πετρολίνα - Φοίνιξ - Παράδεισος - Γέφυρα Ασπροπύργου - Εμποροπλοιάρχων - Χαλύψ - Χαλυβουργεία - Διυλιστηρίων - Σκαραμαγκάς - Διασταύρωση Παλάσκα - 2η Αφαίας - Ψυχιατρείο - Κολώνες - Στροφή Δάσους - Κουνέλια - Δημαρχείο - Σιδηροπούλου - Στροφή Αγ. Βαρβάρας - Στ. Αγ. Μαρίνα - 1η Αγ. Μαρίνας.

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