BMW Motorrad Hellas: Προληπτική ανάκληση σειράς BMW S 1000 RR

Με σκοπό την αναβάθμιση της ικανοποίησης των πελατών και την τεχνική βελτίωση των μοτοσικλετών της καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, η BMW Motorrad Hellas αποφάσισε την διενέργεια ανάκλησης ασφαλείας για ορισμένους τύπους μοτοσικλετών του μοντέλου BMW S 1000 RR (K67).Πιο συγκεκριμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις, το επίπεδο κραδασμών της μοτοσικλέτας ενδέχεται να προκαλέσει φθορά σε εσωτερικό εξάρτημα της κλειδαριάς ανάφλεξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της ηλεκτρικής επαφής εντός της κλειδαριάς. Σε μια τέτοια περίπτωση, η λειτουργία ανάφλεξης ενδέχεται να διακοπεί.
Η διακοπή της ανάφλεξης μπορεί να οδηγήσει σε σβήσιμο του κινητήρα και απώλεια όλων των ηλεκτρικών λειτουργιών (φώτα, οθόνη/πίνακας οργάνων, συστήματα υποβοήθησης).
Τα μοντέλα που εμπίπτουν στην παραπάνω ανάκληση ασφαλείας είναι τα ακόλουθα:
S 1000 RR (K67, 0E20/0E21/0E23/0E24)
S 1000 RR (K67 11, 0E60/0E61/0E63/0E64)
S 1000 RR (K67 MU2, 0P21/0P23/0P20/0P24)
Για τη διενέργεια της ανάκλησης ασφαλείας, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι πελάτες να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε κατάστημα του Επίσημου Δικτύου της BMW Motorrad Hellas.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.