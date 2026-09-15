Βarbie: «Είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει σίκουελ», δήλωσε η παραγωγός

Δείτε την ταινία Barbie το Σάββατο 19/9 στις 21:00 στο Star!

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Επιμέλεια STAR.GR
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To Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00 οι τηλεθεατές του Star θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε A' Τηλεοπτική Μετάδοση την Barbie!

Η ταινία είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, που η  Ρόμπι Μπρένερ, επικεφαλής των Mattel Studios και παραγωγός της live-action ταινίας Barbie, επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) ότι στο μέλλον θα δούμε και το σίκουελ! 

Βarbie: «Είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει σίκουελ», δήλωσε η παραγωγός

Barbie: Η ταινία-φαινόμενο σε αριθμούς - Έρχεται σε Α' Μετάδοση στο Star!

Η  Μάργκοτ Ρόμπι πρωταγωνιστεί στη Barbie 

Η  Μάργκοτ Ρόμπι πρωταγωνιστεί στη Barbie 

«Όλοι θέλουμε να δούμε το σίκουελ της Barbie. Θέλω να το δω κι εγώ. Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή, κάποια μέρα, θα υπάρξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί και δουλεύουμε πάνω σε μια animated ταινία “Barbie” με τον Κρις Μελεντάντρι. Είναι κάτι πολύ συναρπαστικό και, ναι, θα συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα με την Barbie», εξήγησε η Ρόμπι Μπρένερ, που είχε κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ ως παραγωγός της live-action ταινίας Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ. Οι εισπράξεις έφτασαν στο 1,4 δισ. δολαρία παγκοσμίως.

Ryan Gosling μαζί με την Margot  Robbie

Ryan Gosling μαζί με την Margot  Robbie

Η παραγωγός, μοιράστηκε και  άγνωστες πτυχές από το παρασκήνιο της πρώτης ταινίας Barbie, που έχει ως θέμα τη ζωή της πιο διάσημης κούκλας του πλανήτη, αποκαλύπτοντας ότι εξέτασε περίπου 40 με 50 διαφορετικές ιδέες προτού καταλήξει στην Greta Gerwig. 

Margot Robbie 

Margot Robbie 

«Η Γκρέτα είχε ένα απόλυτα ξεκάθαρο πλάνο. Μας είπε: “Λατρεύω την Barbie, μεγάλωσα μαζί της. Δεν έχω βρει ακόμα την ακριβή πλοκή, αλλά ξέρω ότι η ιστορία θα ισορροπεί κάπου ανάμεσα σε ένα δωδεκάποντο ψηλοτάκουνο και ένα ανατομικό Birkenstock”» θυμήθηκε η σπουδαία παραγωγός.

Βarbie: «Είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει σίκουελ», δήλωσε η παραγωγός

Η Μάργκοτ Ρόμπι άλλαξε περισσότερα από πενήντα διαφορετικά κοστούμια κατά τη διάρκεια της ταινίας

Η Μάργκοτ Ρόμπι άλλαξε περισσότερα από πενήντα διαφορετικά κοστούμια κατά τη διάρκεια της ταινίας

Η εμπορική επιτυχία της ταινίας άλλαξε ριζικά το status της Mattel στη βιομηχανία του θεάματος.

Βarbie: «Είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει σίκουελ», δήλωσε η παραγωγός

Σύμφωνα με την παραγωγό Ρόμπι Μπρένερ, η «Barbie» καθιέρωσε την εταιρεία ως έναν υπολογίσιμο δημιουργό κινηματογραφικού περιεχομένου, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να παίρνει μεγάλα ρίσκα και να κάνει τολμηρές καλλιτεχνικές επιλογές που κερδίζουν την αξιοπιστία του κοινού και του Χόλιγουντ.
 

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