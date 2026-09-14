Novacinema: Έρχονται οι νέες σειρές «The Five Star Weekend»&«The Audacity»

Μαζί με τις νέες σεζόν των «Marble Hall Murders», «Ted» και «The Paper»

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The Five Star Weekend»&«The Audacity
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέες σειρές και σεζόν στο Novacinema4 από 14 Σεπτεμβρίου: 3η σεζόν του «Marble Hall Murders», «The Five Star Weekend» και 2η σεζόν του «Ted».
  • «The Five Star Weekend» με Jennifer Garner και Regina Hall, αφορά μια διάσημη σεφ που προσκαλεί φίλες της σε ένα πολυτελές Σαββατοκύριακο.
  • Η νέα σειρά «The Audacity» με Zach Galifianakis εξερευνά τη ζωή ηθικά αδίστακτων πρωταγωνιστών στη Σίλικον Βάλεϊ.
  • Η 2η σεζόν της κωμικής σειράς «The Paper» θα φέρει γέλιο με τις περιπέτειες ενός συνεργείου ντοκιμαντέρ.
  • Οι σειρές είναι διαθέσιμες και στην πλατφόρμα ΕΟΝ On Demand, προσφέροντας περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια.

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4 δύο νέες σειρές και τρεις νέες σεζόν! Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 θα προβάλλεται η 3η σεζόν του «Marble Hall Murders», ενώ από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η νέα σειρά «The Five Star Weekend» με τις Jennifer Garner, Regina Hall.

Novacinema: Έρχονται οι νέες σειρές «The Five Star Weekend»&«The Audacity»

Ο 2ος κύκλος της σειράς «Ted» έρχεται από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00, ενώ η νέα σειρά «The Audacity» με τον Zach Galifianakis κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 22:00. Τις Παρασκευές με ξεκίνημα από τις 18 Σεπτεμβρίου έρχεται η 2η σεζόν της σειράς «The Paper».

Novacinema: Έρχονται οι νέες σειρές «The Five Star Weekend»&«The Audacity»

Η 3η σεζόν της αστυνομικής σειράς μυστηρίου «Marble Hall Murders» με τους Tim McMullan, Lesley Manville έρχεται να συναρπάσει. Η Σούζαν Ράιλαντ έχει κουραστεί από τους φόνους. Όμως, επιστρέφοντας στην Αγγλία, πείθεται να επιμεληθεί ένα τρίτο μυθιστόρημα και σύντομα συνειδητοποιεί πως μπλέκει ξανά σε μια επικίνδυνη υπόθεση μυστηρίου.

Novacinema: Έρχονται οι νέες σειρές «The Five Star Weekend»&«The Audacity»

Η νέα δραματική σειρά «The Five Star Weekend» με τις Jennifer Garner, Regina Hall, Chloe Sevigny αναμένεται να καθηλώσει στις οθόνες τους συνδρομητές. Μια διάσημη σεφ και συγγραφέας βιώνει μια απώλεια και, προσπαθώντας να ξεπεράσει το πένθος, προσκαλεί φίλες από διαφορετικές περιόδους της ζωής της σε ένα πολυτελές Σαββατοκύριακο, όπου όλες θα αλλάξουν με τρόπους που δεν είχαν φανταστεί.

Novacinema: Έρχονται οι νέες σειρές «The Five Star Weekend»&«The Audacity»

Παράλληλα, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη 2η σεζόν της κωμικής σειράς «Ted» με τους Seth MacFarlane, Max Burkholder, Alanna Ubach. Βρισκόμαστε στο 1994 και η τελευταία σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει για τον αθυρόστομο αρκούδο Τεντ και τον καλύτερό του φίλο, τον συμπαθή αλλά αδέξιο Τζον Μπένετ. Ζουν σε ένα εργατικό σπίτι στη Βοστώνη με τους γονείς και την ξαδέλφη του.

Novacinema: Έρχονται οι νέες σειρές «The Five Star Weekend»&«The Audacity»

Η κωμική σειρά θρίλερ «The Audacity» με τον Zach Galifianakis και τους Billy Magnussen, Lucy Punch, Rob Corddry θα γοητεύσει! Καθώς η επιρροή της Σίλικον Βάλεϊ γιγαντώνεται, οι υπερφίαλοι και ηθικά αδίστακτοι πρωταγωνιστές της αρχίζουν να καταρρέουν, αποδεικνύοντας πως, ενώ διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας, αδυνατούν να διαχειριστούν τη δική τους ζωή.

Novacinema: Έρχονται οι νέες σειρές «The Five Star Weekend»&«The Audacity»

H κωμική σειρά «The Paper» με τους Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei μετά τον πρώτο κύκλο στον οποίο το συνεργείο ντοκιμαντέρ που κατέγραψε το υποκατάστημα της Dunder Mifflin στο Σκράντον αναζητά νέο θέμα, όταν ανακαλύπτει μια ιστορική εφημερίδα της αμερικανικής επαρχίας και τον εκδότη της, που προσπαθεί να την αναβιώσει, έρχεται να φέρει στιγμές γέλιου και στη 2η σεζόν. 

Novacinema: Έρχονται οι νέες σειρές «The Five Star Weekend»&«The Audacity»

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