Με μια δημόσια ανάρτηση στα social media η Ελένη Μενεγάκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν και συνόδευσε την ανάρτηση με ένα σύντομο μήνυμα για τον καλλιτέχνη, ο οποίος πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

Η ανάρτηση έγινε ενώ στη Νίκαια τελούνταν η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η κηδεία ξεκίνησε στις 13:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην παλιά γειτονιά του τραγουδιστή, ενώ η ταφή είχε προγραμματιστεί να ακολουθήσει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Η παρουσιάστρια ανήρτησε τη φωτογραφία στα stories της στο Instagram. Στο στιγμιότυπο φαίνεται να κρατάει στην αγκαλιά της τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια εικόνα από παλαιότερη κοινή τους στιγμή.

Όπως έγραψε: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου, θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη». Η Ελένη επέλεξε το τραγούδι «Ποτέ, ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην ανάρτηση ακούγονταν οι στίχοι: «Ποτέ, ποτέ κακό δεν έκανα ποτέΚι ας ‘θέλανε οι άλλοι το κακό μου».

Η σχέση Μενεγάκη - Μαζωνάκη και το viral απόσπασμα

Οι δύο πλευρές συνδέονταν επί σειρά ετών, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να έχει εμφανιστεί πολλές φορές στις εκπομπές της Ελένης Μενεγάκη. Μετά τον θάνατό του, επανήλθαν στο προσκήνιο αποσπάσματα από τηλεοπτικές τους συνομιλίες.

Ένα από αυτά, από την εκπομπή Ελένη, καταγράφηκε να γίνεται viral. Σε εκείνη τη συνομιλία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει για το τι σημαίνει για τον ίδιο η λέξη «φίλος».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Δέσποινα Βανδή και την Ελένη Μενεγάκη το 2005 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο τραγουδιστής είχε πει: «Για μένα φίλος σημαίνει...Ρωτάω πολλές φορές - και πολύ ωραία μου κάνεις την ερώτηση - ρωτάω πολλές φορές "Έχετε φίλους;" και μου λένε "Έχουμε" και λέω "Τι σημαίνει έχετε; Εγώ πιστεύω δεν έχετε". Ο κόσμος έχει μπερδέψει το ότι συζητώ με κάποιον την καθημερινότητα και τα πράγματα που λέγονται. Φίλος είναι αυτός που μπορείς να του πεις αυτά που δεν λέγονται και χαίρεται με την πραγματική σου χαρά, σύμφωνα με το τι θες εσύ, όχι με το τι θέλει αυτός να είσαι»

Η Ελένη Μενεγάκη τον είχε ρωτήσει: «Τέτοιοι υπάρχουν λοιπόν;», κι εκείνος είχε απαντήσει: «Υπάρχουν βέβαια, αλλά δεν είναι πολλοί. Οι καλοί είναι λίγοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας».