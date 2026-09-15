Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη περνά σήμερα σε κρίσιμο στάδιο, καθώς οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος τους έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον τους, χαρακτηρίζοντάς τους «απατεώνες».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Κανονικοί απατεώνες οι γιατροί»

«Μιλάμε για δύο κανονικούς απατεώνες. Ήταν απατεώνες. Σε κάθε έλεγχο στο ιατρείο τους έκρυβαν τα μηχανήματα στο μπαλκόνι», είπε στο MEGA, σχετικά με την παράνομη κλινική που λειτουργούσαν στο Κολωνάκι και όπου εκεί έχασε τη ζωή του από ανακοπή ο τραγουδιστής.

Αναφερόμενος, στην άνευ ειδικότητας γιατρό, που πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργος Μαζωνάκη, την ώρα που έπαθε την ανακοπή, αμφισβήτησε το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, κάνοντας λόγο για πρακτικές που δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη.

«Απατεώνες», χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

«Ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα μπορεί να έχει ιατρείο, αλλά μπορεί μόνο να γράφει συνταγές. Δεν είναι ούτε γυναικολόγος, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ως έννοια, δεν υπάρχει, είναι απάτη», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πλασμαφαίρεση, επαναλαμβάνοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης μιας πιθανής επιπλοκής.

«Το βασικό πρόβλημα ήταν πως η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Γιατί αν συμβεί μια επιπλοκή, τότε μόνο μπορεί να σωθεί ο ασθενής. Αυτοί όχι μόνο συμφωνία με ιδιωτική κλινική δεν έκαναν για να δουλεύει έστω εκεί το μηχάνημα, αλλά δεν ήξεραν να δώσουν και τις πρώτες βοήθειες», τόνισε.

Όσον αφορά στον δεύτερο γιατρό, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο ρόλος του στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν διαφορετικός.

«Ο σύζυγος της γιατρού δεν είχε σχέση με τα μηχανήματα, εκείνος έδινε διατροφές», είπε.

Θάνατος Γεωργιάδη: Τα ψηφιακά ευρήματα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι καταθέσεις μαρτύρων και διασωστών, αλλά και οι ενέργειες που καταγράφηκαν στα κινητά και τον υπολογιστή του ιατρείου.

Στον ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε, έφτασε στην περιοχή του Κολωνακίου στις 13:55. Νωρίτερα, μετά από ένα μικρό τραύμα στο μέτωπο, είχε μεταβεί σε φαρμακείο στη Βούλα για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ενεργοποιήθηκε στις 14:14, ενώ η διαδικασία ξεκίνησε στις 14:37.

Στις 14:43 καταγράφηκε φωτογραφία από το κινητό της γιατρού. Ένα λεπτό αργότερα, στις 14:44, καταγράφηκε σύντομο βίντεο και στις 14:45 ακόμη μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με κλειστά μάτια.

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα υπό εξέταση δεδομένα, στις 15:23 ενεργοποιήθηκε συναγερμός στο μηχάνημα, ενώ έως τις 15:27 καταγράφηκαν ακόμη δύο συναγερμοί.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23, περίπου μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό.

Το πλήρωμα έφτασε στο ιατρείο στις 16:26. Σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας που περιλαμβάνεται στο υλικό, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.

Στο επίκεντρο της έρευνας είναι τα ψηφιακά στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

«Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός της καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος», ανέφερε η διασώστρια.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα alarm και οι καταγγελίες που εξετάζονται

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει αποκτήσει η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση.

Στο μικροσκόπιο και το κινητό της γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, υποστήριξε μιλώντας στο Mega ότι καταγράφηκαν alarm κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Πράγματι όπως προκύπτει εννέα λεπτά μετά άρχισαν τα πρώτα alarm να χτυπάνε στο μηχάνημα και δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης σαν να μην συμβαίνει τίποτα και συνέχισαν... δεν ελήφθησαν υπόψιν. Έχουμε δύο alarm 14:25 και 14:26», ανέφερε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι φωτογραφίες και το βίντεο που ανακτήθηκαν

Σημαντικά θεωρούνται και τα ευρήματα από την ανάλυση του κινητού της γιατρού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του υλικού, στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν δύο φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο από το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.

Στο υλικό φέρεται να απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου, με τα μάτια κλειστά.

Από το κινητό της γιατρού διαγράφηκαν δύο φωτογραφίες κι ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τα αρχεία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαγράφηκαν από το κινητό περίπου στις 19:09, όμως ανακτήθηκαν κατά την ψηφιακή ανάλυση.

Μία από τις φωτογραφίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, είχε σταλεί από το κινητό της γιατρού σε άλλο τηλέφωνο. Παράλληλα, εξετάζονται τα δεδομένα του λογισμικού της συσκευής, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πότε και πώς έγιναν οι συγκεκριμένες ενέργειες.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης η διαγραφή του επίμαχου ραντεβού από τον υπολογιστή του ιατρείου.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση της γραμματέως και του πελάτη

Στην έρευνα έχουν ήδη καταθέσει, σύμφωνα με το υλικό, δύο μάρτυρες, η γραμματέας και ένας πελάτης του ιατρείου.

Η γραμματέας, σύμφωνα με την κατάθεσή της, φέρεται να έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Χθες, η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο γιατρός θα ισχυριστεί ότι ήταν σε διπλανό δωμάτιο με άλλο ασθενή

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται σήμερα στις 13:00 να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα και απαντώντας στις ερωτήσεις της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός αναμένεται να υποστηρίξει ότι βρισκόταν στο ιατρείο, αλλά με άλλον πελάτη σε διπλανό χώρο. Η γιατρός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού και γι' αυτό μπέρδεψε τις ώρες άφιξης του τραγουδιστή.

Μετά τις απολογίες τους, οι αρμόδιες Αρχές θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, με την προσωρινή κράτηση να περιλαμβάνεται μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται.

Χθες πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου τον αποχαιρέτησαν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ η ταφή του έγινε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.

Τα τραγούδια του ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου αποχαιρετισμού, με τον κόσμο να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία με χειροκροτήματα, φωνάζοντας «Αθάνατος».