Αντρέας Γεωργίου: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη συζητούσαμε να κάνει γκεστ...»

Η αποκάλυψη του ηθοποιού και δημιουργού για τον τραγουδιστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.26 , 23:49 Ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει στις 28/9/26!
14.09.26 , 23:41 Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Nάρκωνε & βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια!
14.09.26 , 23:29 Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
14.09.26 , 23:10 Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
14.09.26 , 22:53 Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη ματιά στη νέα ζωή τους στη Βρετανία!
14.09.26 , 22:31 Αλκέτ Ριζάι: Επίσημα δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς σε beach bar
14.09.26 , 22:15 Αντρέας Γεωργίου: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη συζητούσαμε να κάνει γκεστ...»
14.09.26 , 22:02 Προελαύνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι
14.09.26 , 22:02 Γιατροί Μαζωνάκη: «Έχεις δύο χρόνια να ζήσεις» - Νέα καταγγελία
14.09.26 , 21:42 Αποκλειστικό: 12 ναυτικά μίλια στο Καστελόριζο – Έτοιμο το σχέδιο!
14.09.26 , 21:38 Stars System: Από τη Δευτέρα 21/9 το ραντεβού με την Άση Μπήλιου δε χάνεται
14.09.26 , 20:55 Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
14.09.26 , 20:50 Θάνατος Μαζωνάκη: Πόσο χρέωναν οι γιατροί την πλασμαφαίρεση
14.09.26 , 20:47 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team: 0 δέκατος τίτλος
14.09.26 , 20:40 Γιώργος Μαζωνάκης: H είδηση του θανάτου του κάνει τον «γύρο» του κόσμου
Γιώργος Μαζωνάκης: Η οργή της Ναταλίας Γερμανού για τους γιατρούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του
Γιατροί Μαζωνάκη: «Έχεις δύο χρόνια να ζήσεις» - Νέα καταγγελία
Μαζωνάκης: Η ατάκα της Γαρμπή στον Ρέμο που εξόργισε την Ηλιάδη
Δημήτρης Μακρυνιώτης: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Πάνος Μουζουράκης: Συντετριμμένος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
Μαζωνάκης: «Μίλησαν» τα κινητά των γιατρών - Τα alert που αγνοήθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Αντρέας Γεωργίου στην εκπομπή Studio στις 3

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντρέας Γεωργίου αποκάλυψε ότι συζητούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη για γκεστ εμφάνιση στη σειρά "Αντώνιος και Κλεοπάτρα".
  • Ο Μαζωνάκης θα συμμετείχε ως κανονικός χαρακτήρας και όχι ως ο εαυτός του.
  • Η επαφή τους έγινε μέσω της Άλκηστις Μαραγκουδάκη, που έχει φιλική σχέση με τον τραγουδιστή.
  • Ο Γεωργίου εξέφρασε τη συναισθηματική του σύνδεση με τα τραγούδια του Μαζωνάκη από τα παιδικά του χρόνια.
  • Η συζήτηση για τη συμμετοχή του Μαζωνάκη ήταν σε αρχικό στάδιο.

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα συζήτηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Αντρέας Γεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή Studio στις 3 του ΣΚΑΪ. Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός ανέφερε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε επαφές για να εμφανιστεί στη νέα σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», όχι ως ο εαυτός του, αλλά ως κανονικός χαρακτήρας του σεναρίου.

Ο Αντρέας Γεωργίου περιέγραψε και τη συναισθηματική σύνδεση που είχε ο ίδιος με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα τραγούδια του. «Πάντα τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες μας συνδέουν με συγκεκριμένη εποχή, αναμνήσεις, ίσως κάποιες σημαντικές σχέσεις, απώλειες. Εγώ ας πούμε τον Γιώργο Μαζωνάκη τον έχω συνδέσει με όλα μου τα παιδικά εφηβικά χρόνια», είπε αρχικά για τον δημοφιλή ερμηνευτή.

Αντρέας Γεωργίου: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη συζητούσαμε να κάνει γκεστ...»

Τι αποκάλυψε ο Αντρέας Γεωργίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συνέχεια στάθηκε στην τελευταία επαγγελματική τους επικοινωνία και στο κλίμα που, όπως είπε, δημιουργήθηκε από την πρώτη στιγμή. «Τελευταία είχαμε μια επαφή επαγγελματική, αλλά ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα οικειότητα και αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ που είχε και δηλαδή σαν να είχε ανάγκη την οικειότητα», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Αντρέας Γεωργίου.

Η βασική αποκάλυψη αφορούσε τη συμμετοχή που συζητούσαν για τη νέα σειρά του ΣΚΑΪ. «Τώρα αισθάνομαι λίγο άσχημα να το πω τώρα, αλλά συζητούσαμε με τον Γιώργο για να κάνει μια γκεστ εμφάνιση στο “Αντώνιος και Κλεοπάτρα”.Όχι ως Μαζωνάκης, ως ρόλος. Ήθελε να παίξει», εξομολογήθηκε.

Η επαφή μέσω της Άλκηστις Μαραγκουδάκη

Ο δημιουργός εξήγησε ότι η γνωριμία και η συζήτηση με τον τραγουδιστή έγιναν μέσω της Άλκηστις Μαραγκουδάκη, που είχε προσωπική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Μας έφερε σε επαφή η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, γιατί είχαν φιλική σχέση και είχαμε μιλήσει. Οπότε για εμάς ήταν πολύ σοκαριστικό», είπε ο Αντρέας Γεωργίου.

Από τα στοιχεία που έγιναν γνωστά προκύπτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στη σειρά βρισκόταν στο στάδιο των συζητήσεων και ότι ο τραγουδιστής δε θα υποδυόταν τον εαυτό του ή έναν τραγουδιστή, αλλά έναν ρόλο που θα εντασσόταν κανονικά στη μυθοπλασία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
STUDIO ΣΤΙΣ 3
 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όλγα Φαρμάκη - Μανούσος Φαρμάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη Η Μπεκατώρου
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη ματιά στη νέα ζωή τους στη Βρετανία!
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Γιώργος Μαζωνάκης - Ναταλία Γερμανού
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η οργή της Ναταλίας Γερμανού για τους γιατρούς
Δημήτρης Μακρυνιώτης: Αποχαιρετά Τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Μακρυνιώτης: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Κηδεία Μαζωνάκη: Με Μπουζούκι Και Τραγούδια Η Ταφή
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Συντετριμμένος Ο Πάνος Μουζουράκης
Celebrities & Gossip Νεα
Πάνος Μουζουράκης: Συντετριμμένος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
«Ορφάνεψε η μουσική»: Σοκαρισμένοι οι καλλιτέχνες στην κηδεία του Μαζωνάκη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top