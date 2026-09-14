Μια άγνωστη μέχρι σήμερα συζήτηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Αντρέας Γεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή Studio στις 3 του ΣΚΑΪ. Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός ανέφερε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε επαφές για να εμφανιστεί στη νέα σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», όχι ως ο εαυτός του, αλλά ως κανονικός χαρακτήρας του σεναρίου.

Ο Αντρέας Γεωργίου περιέγραψε και τη συναισθηματική σύνδεση που είχε ο ίδιος με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα τραγούδια του. «Πάντα τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες μας συνδέουν με συγκεκριμένη εποχή, αναμνήσεις, ίσως κάποιες σημαντικές σχέσεις, απώλειες. Εγώ ας πούμε τον Γιώργο Μαζωνάκη τον έχω συνδέσει με όλα μου τα παιδικά εφηβικά χρόνια», είπε αρχικά για τον δημοφιλή ερμηνευτή.

Τι αποκάλυψε ο Αντρέας Γεωργίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συνέχεια στάθηκε στην τελευταία επαγγελματική τους επικοινωνία και στο κλίμα που, όπως είπε, δημιουργήθηκε από την πρώτη στιγμή. «Τελευταία είχαμε μια επαφή επαγγελματική, αλλά ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα οικειότητα και αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ που είχε και δηλαδή σαν να είχε ανάγκη την οικειότητα», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Αντρέας Γεωργίου.

Η βασική αποκάλυψη αφορούσε τη συμμετοχή που συζητούσαν για τη νέα σειρά του ΣΚΑΪ. «Τώρα αισθάνομαι λίγο άσχημα να το πω τώρα, αλλά συζητούσαμε με τον Γιώργο για να κάνει μια γκεστ εμφάνιση στο “Αντώνιος και Κλεοπάτρα”.Όχι ως Μαζωνάκης, ως ρόλος. Ήθελε να παίξει», εξομολογήθηκε.

Η επαφή μέσω της Άλκηστις Μαραγκουδάκη

Ο δημιουργός εξήγησε ότι η γνωριμία και η συζήτηση με τον τραγουδιστή έγιναν μέσω της Άλκηστις Μαραγκουδάκη, που είχε προσωπική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Μας έφερε σε επαφή η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, γιατί είχαν φιλική σχέση και είχαμε μιλήσει. Οπότε για εμάς ήταν πολύ σοκαριστικό», είπε ο Αντρέας Γεωργίου.

Από τα στοιχεία που έγιναν γνωστά προκύπτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στη σειρά βρισκόταν στο στάδιο των συζητήσεων και ότι ο τραγουδιστής δε θα υποδυόταν τον εαυτό του ή έναν τραγουδιστή, αλλά έναν ρόλο που θα εντασσόταν κανονικά στη μυθοπλασία.