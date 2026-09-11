Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να επεκτείνει κι εκτός συνόρων την επαγγελματική της δραστηριότητα, ανοίγοντας croissanterie στη Μονμάρτρη, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Παρίσι, προκειμένου να «τρέξει» το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Η Ιωάννα Τούνη στις εξωτικές Μαλδίβες

Η απουσία της έχει προκαλέσει αναστάτωση στους συνεργάτες της στη Bubblegun. Για να δείξουν πόσο πολύ τους λείπει, τοποθέτησαν διάφορες φωτογραφίες της στα γραφεία της εταιρείας ρούχων, μετατρέποντάς τα σε μια μικρή «gallery», αφιερωμένη σε εκείνη.

Όπως βλέπουμε στο χιουμοριστικό βίντεο που αναδημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στον λογαριασμό της, το πρόσωπό της υπάρχει παντού, με την ομάδα της να της απευθύνει έκκληση να επιστρέψει στη συμπρωτεύουσα, συνοδεύοντας το απόσπασμα με το τραγούδι «Πού να ’σαι» του Αντώνη Ρέμου και τη λεζάντα:

«Θερμή παράκληση να γυρίσει η J.Touni μας», έγραφε χαρακτηριστικά η ομάδα της.

Η Ιωάννα Τούνη δε σταματά να μας εκπλήσσει με τις επιχειρηματικές της κινήσεις. Εκτός από τα δύο καταστήματα που διατηρεί στη Θεσσαλονίκη και στο Παρίσι, η ίδια ασχολείται και με τον κλάδο του real estate, επικοινωνώντας τα σχέδιά της με τους followers της, οι οποίοι αυξάνονται και πληθαίνουν διαρκώς.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks διανύει μια ιδιαίτερα πιεστική φάση, με τον γιο της, Πάρη, τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τους φίλους της να αποτελούν το καταφύγιό της.