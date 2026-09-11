Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για τη συναυλία της, η πάντα εκρηκτική Konnie Μεταξά αποφάσισε να κάνει ένα... ειλικρινές pause και να μοιραστεί με τους followers της τι ακριβώς σημαίνει για εκείνη «show».

Μέσα από ένα αυθόρμητο βίντεο που ανέβασε στα social media την ώρα που ετοιμαζόταν, η performer αποκάλυψε πώς κατάφερε να παντρέψει το τραγούδι, την υποκριτική και το stand-up comedy, αδιαφορώντας πλήρως για τα σχόλια!

Όπως εξήγησε η ίδια, η σκηνική της παρουσία δεν περιορίζεται απλά στο να κρατά ένα μικρόφωνο. Οι σπουδές της στην υποκριτική, το μιούζικαλ και τη σκηνοθεσία είναι το «μυστικό όπλο» που αποφάσισε τελικά να εντάξει στα live της, ειδικά μετά από μια περίοδο που βρέθηκε στο στόχαστρο.

Τα κακόβουλα σχόλια αφήνουν την Κόνι Μεταξά παγερά αδιάφορη!

«Όταν πέσανε todos να με φάνε, είπα θα κάνω το δικό μου!»

Η Konnie Μεταξά δεν δίστασε να μιλήσει έξω από τα δόντια για την απόφαση που πήρε να εκφράζεται ελεύθερα:

«Ετοιμάζομαι για την πρώτη και μόνη πρόβα που θα κάνω για τη συναυλία μου. Γενικά δεν ξέρω αν ξέρετε τι κάνω, οπότε είπα να σας το πω τώρα που φτιάχνομαι! Από μικρό παιδάκι, ο μόνος μου στόχος στη ζωή ήταν να κάνω τον κόσμο να γελάει. Παλιά προσπαθούσα να κάνω κάτι άλλο πάνω στην πίστα. Για όσους δεν γνωρίζετε, έχω σπουδάσει τέσσερα χρόνια υποκριτική, μιούζικαλ και σκηνοθεσία. Όταν πρωτοξεκίνησα το τραγούδι, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορώ να αξιοποιήσω όλα αυτά που έμαθα στη σχολή μου πάνω στη σκηνή.

Κάποια στιγμή, απλά σταμάτησε να με νοιάζει... Όταν χώρισα και έπεσαν όλοι να με φάνε, είπα "αφού έτσι κι αλλιώς με κράζουν, ας κάνω αυτό που πραγματικά θέλω!". Σκέφτηκα λοιπόν πως θα λέω τα τραγούδια που μ' αρέσουν, με τον τρόπο που θέλω, και ενδιάμεσα θα κάνω τις... βλακείες μου τύπου stand-up για να περνάει ο κόσμος καλά!

Τι κάνει λοιπόν η Konnie όταν ανεβαίνει στη σκηνή; Τα πάντα! Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αν έρθετε στο live, θα το καταλάβετε. Τα λέω όλα αυτά γιατί νιώθω πως δεν ξέρετε αυτή την πλευρά μου, αλλά και γιατί θέλω πολύ να έρθετε να με δείτε από κοντά!», ανέφερε χαρακτηριστικά.