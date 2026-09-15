KARD: Το διάσημο συγκρότημα της K-pop σκηνής για πρώτη φορά στην Αθήνα

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η συναυλία τους

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Οι KARD για πρώτη φορά στην Αθήνα
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Με τη σπάνια μεικτή σύνθεσή τους και τον μοναδικό συνδυασμό K-pop, hip-hop, EDM, dancehall και latin επιρροών, οι KARD έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν διεθνώς και να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα αφοσιωμένο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το συγκρότημα αποτελείται από τους BM, J.seph, JIWOO και SOMIN, τέσσερις καλλιτέχνες που έχουν γίνει γνωστοί για την εκρηκτική σκηνική τους παρουσία, τις εντυπωσιακές χορογραφίες και τις δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις τους.

KARD: Το διάσημο συγκρότημα της K-pop σκηνής για πρώτη φορά στην Αθήνα

Από το ντεμπούτο τους μέχρι σήμερα, οι KARD έχουν σημειώσει σημαντική διεθνή επιτυχία με αγαπημένα τραγούδια όπως τα “Hola Hola”, “Don’t Recall”, “Bomb Bomb”, “Dumb Litty”, “Ring The Alarm” και “ICKY”.

Τώρα επιστρέφουν με τον νέο τους ολοκληρωμένο δίσκο “NOW HERE” και ετοιμάζονται να παρουσιάσουν στην Αθήνα ένα εντυπωσιακό show, γεμάτο νέα τραγούδια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και όλες τις αγαπημένες στιγμές των fans.

KARD: Το διάσημο συγκρότημα της K-pop σκηνής για πρώτη φορά στην Αθήνα

Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε ζωντανά τους BM, J.seph, JIWOO και SOMIN στο Universe Multivenue, στην Αθήνα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

KARD (KR) LIVE IN ATHENS

KARD: Το διάσημο συγκρότημα της K-pop σκηνής για πρώτη φορά στην Αθήνα

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

UNIVERSE MULTIVENUE, Παρ. Λεωφόρου Κηφισού 87, Αιγάλεω 122 41

Doors Open: TBA
Show Starts: TBA

ΕισιτήριαKARD (KR) LIVE IN ATHENS | Εισιτήρια online! | More.com

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