Με μια αιχμηρή ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη τοποθετήθηκε δημόσια η Αφροδίτη Μάνου, λίγες ώρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή. Η ερμηνεύτρια σχολίασε το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του, εκφράζοντας μια διαφορετική άποψη για τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν στη Νίκαια.

Η Αφροδίτη Μάνου, μάλιστα, ξεκαθάρισε στην αρχή της ανάρτησής της πως δεν είχε γνωρίσει προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη και πως δεν γνώριζε τη δουλειά του. Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο στο λαϊκό προσκύνημα, κάνοντας λόγο για «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών».

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.

Καληνύχτα σας …», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα social media, καθώς δημοσιεύτηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική στιγμή, μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν βρεθεί στη Νίκαια προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή, ενώ καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και μουσικούς χώρους είχαν μιλήσει δημόσια για την απώλειά του και την πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου, ωστόσο, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.