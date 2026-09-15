Τρομακτικό ατύχημα: Μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ρόδα λούνα παρκ στην Ινδία

Η νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά - Σοκαριστικές εικόνες

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: pexels

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Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ της Ινδίας, όταν τα πολύ μακριά μαλλιά μιας 25χρονης κοπέλας πιάστηκαν στον μηχανισμό ρόδας με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε χώρο με παιχνίδια στη Μαχαράστρα της Ινδίας.

Μπροστά στα μάτια δεκάδων σαστισμένων ανθρώπων, μεγάλο μέρος των μαλλιών της 25χρονης αποκολλήθηκε από το τριχωτό της κεφαλής της.

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Βίντεο που κατέγραψε το σοκαριστικό περιστατικό δείχνει την 25χρονη να είναι ανεβασμένη στη ρόδα η οποία βρίσκεται εν κινήσει, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεκινά να ουρλιάζει από τον πόνο. Ήταν η στιγμή που τυλίχθηκαν στον μηχανισμό της ρόδας. 

Πλήθος κόσμου έσπευσε να βοηθήσει όπως μπορούσε τη νεαρή Μπαλί Μαρότι Ταλικότε. Οι αστυνομικοί έδωσαν εντολή να σταματήσει η ρόδα να γυρνά και κατέβασαν το τραυματισμένο κορίτσι, με σκοπό να μεταφερθεί και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. H New York Post αναφέρει ότι η 25χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο του Πουσάντ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα εκείνη, πάρα πολύς κόσμος βρισκόταν σε αυτό το λούνα παρκ, λόγω ενός ετήσιου φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα εκεί. 

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