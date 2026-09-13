Τρόμος σε πτήση από Κωνσταντινούπολη: Ούρλιαζαν οι επιβάτες από αναταράξεις

Ο πιλότος δε μπορούσε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο για να προσγειωθεί

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Τρόμος σε πτήση από Κωνσταντινούπολη: Ούρλιαζαν οι επιβάτες από αναταράξεις
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Σπασμένο παράθυρο σε πτήση - Νέα ντοκουμέντα και μαρτυρίες / Alpha (αρχείου)

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Στιγμές έντονης αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines, όταν το αεροσκάφος βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρή κακοκαιρία λίγο πριν από την άφιξή του στην Τυνησία. Οι έντονες αναταράξεις προκάλεσαν αναστάτωση μέσα στην καμπίνα, με τους επιβάτες να αντιδρούν με φωνές, ενώ εικόνες από το περιστατικό καταγράφηκαν σε βίντεο και στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύνιδα και το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά το τελευταίο σκέλος της πτήσης. Καθώς πλησίαζε το αεροδρόμιο Τύνιδας-Καρχηδόνας, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή επιδεινώθηκαν σημαντικά εξαιτίας καταιγίδας.

Οι αναταράξεις ήταν ιδιαίτερα έντονες, προκαλώντας απότομες κινήσεις του αεροσκάφους και μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες. Στο βίντεο που καταγράφηκε μέσα από την καμπίνα ακούγονται τρομαγμένες φωνές, ενώ το αεροσκάφος κινείται έντονα λόγω των δυσμενών συνθηκών.

Η απόφαση του κυβερνήτη και η προσγείωση σε άλλο αεροδρόμιο

Η επιδείνωση του καιρού επηρέασε και τη διαδικασία προσέγγισης. Ο κυβερνήτης επιχείρησε περισσότερες από μία φορές να προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Τύνιδας, όμως οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έτσι, το αεροσκάφος πήρε ξανά ύψος και τελικά αποφασίστηκε η αλλαγή προορισμού.

Το αεροπλάνο κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στη συνέχεια αναχώρησε εκ νέου και έφτασε στον αρχικό προορισμό, την Τύνιδα.

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Παρά την ένταση που επικράτησε μέσα στην καμπίνα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς. Το περιστατικό, ωστόσο, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις απότομες αναταράξεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσε η ανάγκη αλλαγής πορείας.

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