Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αριστείδου μάρτυρος και Ιερομάρτυρος Κορνηλίου.

Χριστιανός απολογητής και φιλόσοφος, που έζησε τον 2ο αιώνα. Η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία κάθε χρόνο στις 13 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αριστείδης.

Ο Αριστείδης καταγόταν από την Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφία, με ιδιαίτερη έμφαση στον Νεοπλατωνισμό. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αγωνίστηκε να αποδείξει την ορθότητα της χριστιανικής πίστης, το εξαίρετο ήθος των χριστιανών και την άδικη προς αυτούς συμπεριφορά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του λαού.

Το απολογητικό έργο του είχε τον τίτλο «Περί Θεοσεβείας», γράφτηκε το 140, και απευθυνόταν στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αριστείδης, Αρίστος, Άρης

Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα

Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος

Κορνηλία, Κορνήλα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:05 και θα δύσει στις 19:36. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 31 λεπτά.

Σελήνη 21 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών

Η Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών (World First Aid Day) καθιερώθηκε το 2000, με πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, για να τονισθεί η σπουδαιότητα των Πρώτων Βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή να σώσει μια ζωή. Λαμβάνει χώρα το δεύτερο Σάββατο κάθε Σεπτεμβρίου.

Η σπουδαιότητα της γνώσης των πρώτων βοηθειών είναι προφανής εάν αναλογιστούμε ότι στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά σε ετήσια βάση. Επιπλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες στις μέρες μας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις λεγόμενες σύγχρονες απειλές, όπως τα τεχνολογικά ατυχήματα, την αύξηση των τροχαίων, εργατικών ατυχημάτων, καρδιακών επεισοδίων καθώς και ατυχήματα που προκύπτουν από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.